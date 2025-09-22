Melgar poco a poco vive un mejor momento en el Torneo Clausura y lo demostró con una goleada contundente por 6-1 sobre Los Chankas en el Monumental de la UNSA. Más allá de los tres puntos, el triunfo dejó un aire de confianza renovada en Arequipa, tanto en el plantel como en su gente. Juan Reynoso, entrenador rojinegro, no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre el presente del equipo arequipeño, destacando la competencia interna, la mejora en el juego y también la necesidad de mantener los pies sobre la tierra para no caer en la excesiva confianza de los buenos resultados.

El estratega resaltó que las variantes en la oncena obedecen a la idea de construir un grupo más competitivo. “Los cambios se dieron para fomentar la competencia dentro del plantel. No es fácil jugar domingo, jueves y domingo con viajes de por medio. Todos estuvieron a la altura”, señaló Reynoso, quien valoró la respuesta inmediata de sus dirigidos tras la frustración de la semana pasada.

Uno de los aspectos que más le preocupa al técnico es la solidez defensiva. En ese sentido, remarcó que el arco en cero siempre será una prioridad, aunque reconoció que aún hay margen de mejora. “Queremos un equipo sólido en cualquier cancha, y que cometa la menor cantidad de errores posible. En solo cinco semanas ya se nota un cambio en muchos aspectos”, afirmó.

El tema de los arqueros también fue abordado. Reynoso confirmó que habrá rotaciones bajo los tres palos, aunque aclaró que esperará el momento adecuado. Destacó la madurez de los dos porteros suplentes, asegurando que ambos tendrán minutos conforme avance la temporada.

El reencuentro de Cuesta con el gol

En cuanto al ataque, el técnico no dejó de elogiar al capitán Bernardo Cuesta, quien volvió a marcar y fue ovacionado por la hinchada. “Su gol es un premio al esfuerzo. No saben lo duro que es superar una lesión y recuperar el ritmo. Hoy está mucho mejor, y la forma en que definió lo refleja”, comentó Reynoso, aliviado por el regreso goleador de su referente.

Pero más allá de los elogios, el entrenador fue autocrítico y dejó un mensaje directo a su plantel. “Estoy seguro de que el peor rival que tendremos seremos nosotros mismos. Estos resultados pueden ser engañosos. A veces creemos que todo está resuelto, y no es así”, advirtió, pidiendo mantener la humildad de cara a un cierre de torneo exigente.

Otro punto que no pasó desapercibido fue el tema del público. Reynoso mostró sorpresa por la baja asistencia en las tribunas ante Los Chankas, comparándola con lo vivido contra Universitario. “La exigencia debe partir desde la cancha, con goles y buen rendimiento, como hoy. Pero también debemos construir una mejor relación con la hinchada”, expresó.

De hecho, el técnico aprovechó para recordar que el apoyo del hincha puede marcar diferencias. Con el clásico frente a Cienciano a la vuelta de la esquina, aseguró que la unión entre jugadores y aficionados será clave para afrontar los desafíos. “Depende de nosotros exigirnos y demostrar que no solo venimos a ganar, sino a golear, como hoy”, agregó.

Finalmente, Reynoso destacó el respaldo institucional que recibe en Melgar. Aseguró que, desde lo administrativo y logístico, el club atraviesa uno de sus mejores momentos y que ese soporte es fundamental para sostener el rendimiento deportivo.

