Melgar apostó por Juan Reynoso como nuevo DT y su arribó ha caído de la mejor manera en tienda arequipeña. El ‘Cabezón’ tomará las riendas en reemplazo de Walter Ribonetto, destituido por malos resultados, para todo el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El pasado lunes fue presentado en conferencia de prensa, pero días antes acompaño al equipo en Lima para el partido ante Sporting Cristal. Poco a poco irá conociendo a sus jugadores y este martes tuvo su primer entrenamiento.

A puertas abiertas, Reynoso dirigió su primera práctica desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) rojinegro, ubicado en Mollebaya, Arequipa. Este recinto es una de las novedades que presenta el club, a comparación de su etapa como DT en 2015, año en el que fue campeón.

Previamente, el DT había reconocido que la institución ha evolucionado de manera positiva y su llegada significa la continuación de un proyecto. Además, Juan es uno de los directores técnicos más recordado en Melgar, producto de los buenos años que entregó en su periodo.

Juan Reynoso será el DT de Melgar en el Torneo Clausura 2025. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Vestido de corto, se paró en el campo de entrenamiento para dar las respectivas indicaciones y comenzar a evaluar movimiento por movimiento a sus jugadores. Una de las premisas en su llegada es la promoción de tecnología, tal y como señalo en su conferencia de presentación.

“Mi ADN es exigir, buscando rendimiento e intentar ganar. No como sea, a través de una metodología. La experiencia me dice hoy que como se entraba en 2015 no es ahora. No he estado entrenando, pero he seguido en el fútbol capacitándome. Mi intención es traer y plasmar en el club esa tecnología para que el Perú tenga esta novedad”, apuntó.

Si bien Juan Reynoso asumirá el mando de un plantel que no armó, ya metió mano en algunas decisiones. Por ejemplo, aprobó la contratación de Jhamir D’Arrigo como refuerzo en este mercado de pases de mitad de temporada; el extremo zurdo dejó Alianza Lima luego de que el ‘Dominó’ pagase los 150 mil dólares de su cláusula de rescisión, firmando un vínculo hasta finales del 2028.

Como ya es costumbre, todo indica que seguirá utilizando una línea de 3 en defensa, estrategia que funcionó en algunos equipos que dirigió. De esta manera, el uso de D’Arrigo encajaría en esta opción. Además, fue Reynoso quien apostó en su primer llamado a la Selección Peruana cuando fue DT.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de perder por 1-0 a manos de Sporting Cristal, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

