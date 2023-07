Un nuevo y serio problema económico aparece en el fútbol peruano. Si bien Deportivo Municipal es uno de los clubes que atraviesa una delicada situación económica en la presente temporada, lo cual ocasionó que varios jugadores abandonen el plantel ante falta de pagos, Binacional es otra de las instituciones que cuenta con el mismo panorama. Ante ello, los futbolistas del elenco de Juliaca, que marcha en la zona de descenso de la Liga 1 Betsson 2023, han tomado una radical postura: no se presentarán a los entrenamientos.

Así lo dio a conocer Edson Aubert, capitán del ‘Poderoso del Sur’, quien declaró en rueda de prensa tras la derrota (5-1) ante Deportivo Garcilaso , por la fecha 3 del Torneo Clausura. El mediocampista nacional se refirió al incumpliento por parte de los directivos y solicitó ayuda de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP).

“El grupo está muy descontento por la parte administrativa, estamos teniendo problemas de deudas, lamentablemente eso afecta en lo deportivo. Pedirle a la dirigencia que se ponga al día e informarle que nosotros no vamos a trabajar hasta que depositen las deudas”, mencionó.

“También pedirles a la Agremiación que ponga mano firme porque vemos que no se han acercado a nosotros, nos tienen abandonados, no se hace valer lo que dice la Agremiación y eso nos molesta. Nos sentimos solos, ojalá esto se solucione pronto, no hay otra forma de poder protestar. Informarles que el equipo no va a volver a trabajar hasta que paguen”, añadió.

Cabe resaltar que Edson Aubert no fue el único futbolista de Binacional que habló sobre la situación del club, sino también Andy Polar. “El grupo está comprometido, los resultados no nos acompañan por todos los problemas que estamos pasando, esperemos que se pueda solucionar. Hay compañeros que se están yendo de la institución y eso no es bueno, ojalá se solucione porque esta situación es difícil para nosotros”, aseveró el atacante.

CL-FPF levantó sanción a Deportivo Municipal

El último domingo, Deportivo Municipal tenía programado un partido ante Carlos A. Mannucci por la tercera fecha del Torneo Clausura 2023; sin embargo, no se disputó porque la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol le había suspendido su licencia por una jornada, por no cumplir con el pago oportuno de sus obligaciones laborales. Con un segundo ‘walkover’, la ‘Acadé’ descendería de manera automática a la Segunda División. Pero, para fortuna de los hinchas ‘ediles’, la FPF publicó un comunicado en el que confirmó que dejó sin efecto la decisión de la CL-FPF.

En su Resolución N° 017-TL-FPF-2023, el máximo ente rector de fútbol en el Perú determinó lo siguiente: “Suspender la ejecución de la Resolución Nº 072-CL-FPF-2023 de la fecha 7 de julio de 2023, hasta que se emita resolución final en el presente caso”.

Asimismo, pidió a la Junta Directiva de la ‘Academia’ que cumplan con sus obligaciones económicas. “Exhortar al representante del club, Sr. Francisco Gonzales, a respetar y cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento de Licencias para el presente caso”, añadió.





