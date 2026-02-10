Tras lo sucedido el pasado sábado, donde un penal cobrado por Kevin Ortega a favor de Cusco FC encendió los reclamos de Universitario de Deportes, el arbitraje nacional volvió a quedar expuesto por su incompetencia y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) terminó siendo señalada. Y es que días después de aquella decisión que propició el 1-1 definitivo a favor de los cusqueños, desde dicha institución confirmaron que el penal estuvo mal sancionado.

En una entrevista con el programa Fútbol Satélite, Juan Manuel Sulca, presidente de la CONAR, confesó que, luego de un exhaustivo análisis junto a los miembros de un comité, llegaron a la conclusión de que no hubo falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes. Por el contrario, aprecian una disputa de un balón aéreo que se da comúnmente en un partido de fútbol.

“Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa”, explicó.

En medio de esto, Cusco FC decidió pronunciarse y emitió un comunicado dejando en claro que siempre ha mantenido una relación de respeto institucional y trato formal con la CONAR, estando al margen de cualquier crítica hacia los árbitros y el sistema del videoarbitraje.

“Nuestra institución reafirma su respeto institucional y su trato formal con la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), los árbitros y el sistema VAR, reconociendo la complejidad de su labor en el fútbol profesional”, se leen en las primeras líneas del comunicado.

