Este sábado 6 de diciembre, Sporting Cristal define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1 y sabrá si se mantiene en competencia o quedará como Perú 4 para la Copa Libertadores. Los celestes se miden ante Alianza Lima, en la vuelta del play-off por el cupo de Perú 2. De clasificar, jugarán dos duelos más ante Cusco FC. En medio de esta espera, Julio César Uribe -director de fútbol de la institución- salió al frente para ‘apagar’ las críticas por la falta efectividad del plantel y también dejar claro que están al nivel de este tipo de retos. Por otro lado, se refirió a la situación de algunos jugadores que están pendiente por renovar su vínculo para el año 2026.
¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?
Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.
