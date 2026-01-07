“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:
Durante el entrenamiento del lunes 5 de enero, nuestro futbolista Kevin Quevedo sufrió una lesión que le impidió culminar los trabajos y tuvo que salir del terreno de juego. Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.
De igual manera, el futbolista viajará con la delegación y realizará el proceso de recuperación en Montevideo"
Nota en desarrollo...
