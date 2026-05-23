Luego del empate 1-1 entre Juan Pablo II College y FBC Melgar por la fecha 16 del Torneo Apertura, el cuadro de Chongoyape emitió este sábado un extenso comunicado oficial en respuesta al pronunciamiento realizado previamente por el club arequipeño sobre el arbitraje del encuentro.

En el documento, Juan Pablo II mostró su “más enérgico rechazo” al comunicado difundido por Melgar y calificó las declaraciones del club rojinegro como “tendenciosas, carentes de sustento y malintencionadas”.

El elenco lambayecano defendió además el trabajo que viene realizando desde su llegada al fútbol profesional y remarcó que, pese a ser una institución joven, ha conseguido resultados importantes en apenas dos temporadas.

“Juan Pablo II College es una institución joven que trabaja constantemente para aportar al fútbol peruano mediante un importante esfuerzo en divisiones menores y el desarrollo de un serio proyecto de infraestructura”, señala parte del pronunciamiento.

Asimismo, el club sostuvo que el empate ante Melgar fue producto de un partido disputado y no de decisiones arbitrales favorables, como habría insinuado el conjunto arequipeño en su comunicado previo.

“Este resultado no obedeció a ningún arbitraje favorable hacia Juan Pablo II College, como afirma FBC Melgar”, indicó la institución de Chongoyape.

En otro de los fragmentos más fuertes del documento, el club calificó las declaraciones de Melgar como “mezquinas y ofensivas”, asegurando que buscan desviar la atención del irregular momento deportivo que atraviesa el cuadro arequipeño en el Torneo Apertura.

“Se trata de una declaración mezquina y ofensiva que evidencia el nerviosismo y la intención de sus autoridades de desviar la atención de la disconformidad de sus hinchas ante la irregularidad mostrada por su equipo en el presente torneo”, menciona el comunicado.

Juan Pablo II también recordó que, según su postura, ellos mismos han sido perjudicados por errores arbitrales en fechas anteriores y cuestionaron que dichas acciones no hayan tenido la misma repercusión mediática.

“Juan Pablo II College también ha sido perjudicado por diversos errores arbitrales en fechas anteriores, situaciones reiteradas que, extrañamente, han sido minimizadas”, expresaron.

Otro de los pedidos realizados por la institución fue dirigido directamente a la Conar. El club exigió la publicación de los audios del partido disputado frente a Melgar para que la opinión pública pueda sacar sus propias conclusiones sobre las decisiones arbitrales.

“A través del presente comunicado, Juan Pablo II College exige a la Conar la publicación de los audios del partido disputado ante FBC Melgar”, señalaron.

Además, el cuadro de Chongoyape exhortó al arbitraje peruano a seguir mejorando bajo principios de objetividad y transparencia, y pidió responsabilidad a los medios de comunicación en el tratamiento del tema.

En la parte final del comunicado, Juan Pablo II dejó en claro que no busca ejercer presión sobre el sistema arbitral; sin embargo, advirtió que defenderá su imagen ante cualquier señalamiento que considere injusto.

“Juan Pablo II College no busca ejercer ningún tipo de presión sobre el sistema; sin embargo, tampoco permitirá que otros clubes se expresen de manera irrespetuosa con el único propósito de ocultar sus falencias y malas decisiones”, concluye el documento.

Con este nuevo episodio, la tensión entre ambas instituciones aumenta tras el empate registrado en Chongoyape, en un resultado que podría tener impacto importante en la recta final del Torneo Apertura y en la pelea acumulada de cara a la definición de la temporada.

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