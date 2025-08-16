El pasado jueves, Universitario cayó goleado ante Palmeiras (4-0), en un resultado para el olvido y quedó, prácticamente, eliminado de los octavos de final de Copa Libertadores. Este duelo presentó un bajo rendimiento del plantel crema, pero a ello también se sumó una sensible baja: Rodrigo Ureña. El volante chileno solo jugó el primer tiempo y tuvo que ser sustituido. Días después, el club confirmó cuál es su situación.
“Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras”, se puede leer en comunicado publicado por la institución. La baja del chileno obligará a Jorge Fossati a realizar algunos ajustes a su alineación habitual.
De acuerdo al historial de este tipo de lesiones, Rodrigo Ureña estaría ausente entre 2 y 4 semanas, por lo que se perderá la vuelta de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil y tampoco será parte del clásico ante Alianza Lima, partido que se jugará el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental.
Noticia en desarrollo...