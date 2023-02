A pocas horas de arrancar la Liga 1 2023, la participación de siete equipos (Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC, Municipal y Sport Boys) es negativa, tras anunciar que no participaran del campeonato hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar sobre los derechos de TV. Con ello, la figura del walkover parece ser la postura de la oposición, o al menos, eso ha quedando claro.

El primer partido de la Fecha 3, el que abriría el telón del campeonato, debió haber sido entre Cusco FC y Sport Huancayo. El equipo imperial, uno de los siete que manifestó su negativa a jugar, no se presentó en el césped del estadio Garcilaso de la Vega de Cusco, donde es local. Todo lo contrario hizo el ‘Rojo Matador’, que saltó al campo con su once, acompañado de los árbitros.

De esta forma, tras esperar 10 minutos, el delegado del encuentro, determinó el W.O. y los huancaínos resultaron ganadores por un marcador de 3-0. “Son situaciones muy complicadas que nos toca vivir y nos toca aceptarlas. No podemos dar marcha atrás, hay temas dirigenciales que uno no puede opinar” , indicó el entrenador de Sport Huancayo, Mifflin Bermúdez al canal Liga 1 Max.

Así, han tenido que pasar unos años en el fútbol peruano para volver a ver un caso similar al que se vivió este viernes en el ‘Ombligo del Mundo’. Justamente, Depor hace un repaso de ello y te cuenta a detalle los dos últimos cotejos que se definieron por walkover.

El penúltimo walkover

El último partido que fue declarado W.O fue el Alianza Lima vs. Binacional del 2020. El duelo estaba previsto para el 9 de agosto de ese año, válido por la fecha 7 del Torneo Apertura, en el reinicio de la Liga 1. En un contexto donde la pandemia estaba en su punto más crítico, donde no había público en los estadios y donde se debía respetar una ‘burbuja sanitaria’ en Lima, el encuentro no se llegó a dar.

¿Qué pasó? Y es que días previos al partido, cuatro jugadores de Binacional incumplieron los protocolos marcados por la FPF y fueron captados comiendo en un restaurante. Edson López, Andy Polar, Diego Ángeles y Joaquín Astorga fueron separados de sus compañeros para evitar un posible contagio y todo el plantel se sometió a una prueba de descarte.

Si bien el tema no pasó a mayores (por los casos positivos), la FPF dio por suspendido el encuentro, dado que el equipo de Juliaca no respetó los protocolos: hizo escala en Arequipa durante su viaje a Lima y cuatro de sus jugadores salieron del hotel para ir a comer al restaurante. Un mes después llegó la resolución que dictó el ‘W.O’ a favor de Alianza Lima.

La Comisión de Licencias de la FPF le otorgó tres puntos a Alianza Lima y un marcador de 3-0 a favor por el partido suspendido ante Binacional. Además, suspendió por seis meses al jefe del equipo del ‘Poderoso del Sur’ y al delegado del protocolo de bioseguridad. Eso sí, la FPF decidió no castigar a los cuatro jugadores implicados.

Arranque para el olvido

Si hablamos del último ‘W.O’ en un arranque de un torneo nacional tenemos que remontarnos un par de años más atrás. En el inicio del Torneo de Verano 2018, el primer partido programado era entre UTC de Cajamarca y Sporting Cristal, el 2 de febrero de ese año. El compromiso iba a abrir el telón, pero el partido nunca se llegó a dar, ¿qué pasó?

El estadio Héroes de San Ramón no se encontraba habilitado por la Comisión Técnica de Estadios ni por el Tribunal y Comisión de Licencias de la FPF. Los organismos implicados habían avisado una temporada antes sobre las deficiencias del estadio del ‘Gavilán del Norte’ y las razones por las cuales estaba inhabilitado.

Ante esta medida, UTC inscribió al Mansiche de Trujillo como escenario principal y al Municipal de Casa Grande como estadio alterno; sin embargo, ambos lugares también fueron declarados no aptos. En este contexto, los norteños buscaron que el partido se reprograme, pero la FPFP sustentó que el partido solo podía ser postergado o suspendido por causa de fuerza mayor y una situación así, de no tener estadio habilitado, era exclusivamente responsabilidad del club.

Cristal, en su intento porque el partido se juegue, ofreció invertir la localía y jugarse en Lima, pero la iniciativa no prosperó, por lo que, los ‘rimenses’ terminaron pidiendo los punto y a fines de febrero la Comisión de Justicia de la FPF falló a su favor, declarando ‘W.O’ y la victoria 3-0 para el equipo que en ese momento dirigía Mario Salas.





