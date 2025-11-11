Semana decisiva para el fútbol peruano. La Liga 1 2025 llega a su jornada final y la calculadora será la gran protagonista. Con el campeón nacional ya definido, la verdadera batalla se libra en dos frentes opuestos: la lucha por los cupos a los ‘play-offs’ de la Copa Libertadores y la agónica pelea por no descender. La Fecha 19, programada para jugarse en varios días, guardará la mayor parte de su drama para el domingo 23, con seis partidos en simultáneo donde cada gol cambiará el destino de la temporada.

La pelea por la gloria se centra en los ‘play-offs’ (Perú 2, 3 y 4). Alianza Lima y Cusco FC definen sus posiciones. Los ‘íntimos’ reciben a UTC en Matute, mientras que Cusco FC tiene una visita de alto riesgo contra un Sport Huancayo que también busca un torneo internacional. Ambos partidos, jugados en el bloque simultáneo del domingo, definirán quién llega con ventaja a las definiciones de diciembre.

La ‘parte baja’ de la tabla estará al rojo vivo, con múltiples equipos jugando su permanencia en el mismo horario. Los duelos directos son clave: Cienciano recibe en Cusco a un Ayacucho FC desesperado, mientras que Alianza UDH en Huánuco es anfitrión de Juan Pablo II. Para equipos como Ayacucho y Juan Pablo II, un error este domingo significa el descenso directo a la Liga 2.

Ayacucho FC exige los puntos del partido ante Comerciantes Unidos. (Foto: Ayacucho FC)

El flamante tricampeón, Universitario de Deportes, cerrará su histórica campaña 2025 el sábado 22 de noviembre. El equipo ‘crema’ visitará a Los Chankas en Andahuaylas en lo que será un partido de honor y celebración, buscando, de ser posible, cerrar la temporada con otra victoria y festejar el título lejos de casa ante una plaza complicada.

Un factor crucial en esta última fecha es quién no juega: FBC Melgar y Deportivo Garcilaso son los dos equipos que descansan. Para Garcilaso, es un cierre anecdótico. Sin embargo, para Melgar, es una tortura: los arequipeños, que pelean por un cupo al ‘play-off’ de la Libertadores, ya no tienen más partidos y su clasificación dependerá enteramente de lo que dejen de hacer Alianza Lima y Cusco FC en sus respectivos encuentros.

Para que los hinchas no se pierdan ningún detalle, la programación completa de la Fecha 19 se desarrollará de la siguiente manera, comenzando -inéditamente. este domingo 16 y cerrando con el bloque de infarto el domingo 23, es decir que se extenderá durante toda una semana.

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

El calendario es atípico, con partidos clave jugándose antes del bloque final. Sporting Cristal, por ejemplo, define su suerte en la calurosa Sullana el miércoles 19 de noviembre. Esta visita anticipada es una final para los ‘rimenses’, quienes tienen la presión de ganar para asegurar su posición en el Acumulado antes de que sus rivales, Alianza y Cusco, jueguen el domingo.

El clímax de la temporada llegará ese domingo 23 a las 3:00 p.m. (hora peruana). Con seis partidos disputándose al mismo tiempo, las actualizaciones en vivo serán claves. Lo que suceda en el IPD de Huancayo impactará directamente en Matute, y lo que ocurra en Cusco definirá la permanencia en Huánuco. Es el cierre perfecto para un campeonato que se definirá, literalmente, en el último minuto.

