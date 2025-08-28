El Torneo Clausura va entrando a la recta final y la Liga 1 publicó la programación de la fecha 10, que se disputará entre sábado, domingo y lunes. La novedad es que Universitario volverá a Trujillo y Alianza Lima disputará dicha jornada en medio de su cruce por cuartos de final de Copa Sudamericana. Por otro lado, Sporting Cristal jugará por primera vez en Chongoyape buscando seguir en carrera en la lucha por el título.

La jornada arranca el sábado 20 de setiembre con un único partido. UTC recibirá a Universitario de Deportes a las 7:00 p.m. en el Estadio Mansiche de Trujillo, inscrito como su escenario alterno. El ‘Gavilán’ dejará su recinto del Germán Contreras Jara de Cajabamba para medirse al cuadro crema, que tras quedar fuera de la Copa Libertadores ahora se concentrará en el Torneo Clausura.

El domingo, habrán cuatro compromisos más. Desde la 1 de la tarde, en el Monumental de la UNSA en Arequipa, Melgar se enfrenta a Los Chankas. Luego, a partir de las 3:15 p.m., Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en Chongoyape, en un duelo clave para los dirigidos por Paulo Autuori, que están obligados a sumar de visita si quieren seguir prendidos de la pelea por el título.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura. (Imagen: @Liga 1TeApuesto)

Continuando con la jornada dominical, Sport Huancayo recibirá a Cienciano en el Estadio IPD de ‘La Incontrastable’, en un interesante duelo de altura desde las 5:30 de la tarde. Ambos equipos luchan por entrar a puestos de copas internacionales, y el ‘Papá’ quiere lavarse la cara tras quedar eliminado de la Sudamericana.

Por otro lado, a las 8:00 p.m. en Matute, Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos con la incertidumbre de conocer a su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Influye, además, porque dicho partido ante las ‘Águilas de Cutervo’ sería en el medio de su enfrentamiento ya sea con Independiente o la U. de Chile (la ida está programada para el jueves 18 de setiembre, y la vuelta para el jueves 25).

Finalmente, el lunes 22 habrán tres compromisos más. Alianza Atlético de Sullana recibe en el Campeones del 36 a Ayacucho FC, a partir de las 3:00 p.m.; Cusco FC, otro candidato al título, se mide a ADT en el Inca Garcilaso de la Vega desde las 7:15 de la noche; y finalmente, en el Miguel Grau del Callao, Sport Boys chocará con Atlético Grau.

Cabe mencionar que, debido a la exclusión de Binacional de la Liga 1 2025, ahora son dos equipos los que descansan en cada jornada del Torneo Clausura. En esta fecha 10, Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso serán los clubes que no verán acción.

Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en un duelo clave. (Foto: @Liga1TeApuesto)

