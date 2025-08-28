Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Roberto Mosquera: “No soy Batman ni Robin, pero acá estamos tratando de salvar a Alianza Universidad”
En entrevista con L1 MAX, Roberto Mosquera reveló los motivos que lo llevaron a dirigir a Alianza Universidad. “Nos habían llamado de cinco equipos, a los cuales les agradezco que hayan pensado en mí, estábamos cerca de Oriente Petrolero de Bolivia incluso con la palabra dada. Cuando vino lo de Alianza Universidad nos sedujo primero porque sabíamos que tipo de personas manejan el club; segundo, la seriedad, y tercero, hablé con el comando técnico y les hice la propuesta de venir a una situación delicada, porque son los equipos que deberían mantenerse en Primera”, confesó.
Además, fiel a su estilo, dijo que “no soy Batman ni Robin, ni el Jinete Justiciero, y aquí estamos tratando de voltear una historia, el trabajo es arduo. Tratando de salir de una zona oscura de la tabla poco a poco”.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.