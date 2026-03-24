El Torneo Apertura sufrirá una pausa debido a las Elecciones Generales 2026. (Foto: A Presión)
El Torneo Apertura sufrirá una pausa debido a las Elecciones Generales 2026. (Foto: A Presión)

Este 12 de abril se realizarán las en todo el país. Debido a ello la Liga 1 tendrá modificaciones en su calendario debido a la jornada electoral que se realizarán en el país. Esta situación obligará a reorganizar algunos compromisos del , ya que las autoridades priorizarán la seguridad durante el proceso electoral. La medida busca evitar inconvenientes logísticos y garantizar el correcto desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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