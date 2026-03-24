Este 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 en todo el país. Debido a ello la Liga 1 tendrá modificaciones en su calendario debido a la jornada electoral que se realizarán en el país. Esta situación obligará a reorganizar algunos compromisos del Torneo Apertura, ya que las autoridades priorizarán la seguridad durante el proceso electoral. La medida busca evitar inconvenientes logísticos y garantizar el correcto desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.
TE PUEDE INTERESAR
- Alex Valera: su reto de ser el ‘9’ de la Selección Peruana y el compromiso de hacer goles
- ¿Paolo Guerrero tendrá su partido de despedida de la Selección Peruana? La postura desde la FPF
- Pape Gueye, figura de Senegal: su mirada del amistoso ante Perú y una clara advertencia
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados y juega con los resultados en todas las fases
- Calculadora de la Liga 1 2026: juega con los resultados de todas las jornadas y revisa la tabla de posiciones