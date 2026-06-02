El futbolista chileno Esteban Pavez se incorporó al plantel de Alianza Lima, luego de que el club de La Victoria fuera eliminado de la primera fase de la Copa Libertadores y, desde entonces, fue pieza clave en el esquema del entrenador argentino Pablo Guede, que ganó el Torneo Apertura de la Liga 1.

Pero no se trata de un jugador promedio, sin cartel, sino de un destacado mediocampista que llegó proveniente del club Colo Colo, uno de los más populares y grandes de Chile, donde incluso era capitán, en un cuadro que tenía también al histórico Arturo Vidal.

Su experiencia y liderazgo se hicieron sentir en un vestuario que venía golpeado y necesitaba recuperar la confianza para competir nuevamente por sus objetivos, dejando atrás la mala campaña internacional.

Esteban Pavez es el lídel del mediocampo blanquiazul que ganó el Apertura. (Foto: Alianza Lima)

En una reciente entrevista, Pavez se refirió a lo que significa Alianza Lima en su presente e incluso se animó a compararlo con su querido Colo Colo, destacando que se tratan de instituciones gigantes con un arraigo popular más que importante.

“La verdad es que Alianza es igual a Colo Colo en muchos aspectos, siempre lo digo. Matute es muy parecido al Estadio Monumental. La gente es muy pasional. Es un equipo con el que hay que ganar en todos lados. Vamos a jugar de visita y hacen arengazos, los hoteles se llenan en todos lados, el aeropuerto es una locura. La verdad es que eso me gusta mucho, es como si no hubiera salido de Colo-Colo por lo parecido de ese ambiente”, dijo al medio ADN.

En esa línea, compartió sus sensaciones sobre estos primeros meses en el fútbol peruano, y sobre todo cómo se siente de jugar en Alianza Lima, uno de los clubes más populares del país.

“La verdad es que estoy bastante contento. Creo que se dio todo como lo pensé desde un principio. Desde que llegué a Alianza Lima, mi idea era ser campeón y se pudo lograr el primer objetivo, así que muy contento por eso. Feliz, creo que fue la mejor decisión que he podido tomar, haber venido a Alianza Lima. Me volví a reencantar con el fútbol, volví a disfrutar y estoy feliz por eso”, añadió el experimentado jugador chileno.

Cabe recordar que el fichaje de Pavez fue un pedido expreso del entrenador Pablo Guede, quien ya lo había dirigido tanto en Colo Colo (2016-2017) y en ‘Xolos’ de Tijuana (2021), para recién reencontrar sus caminos esta temporada.

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