La situación convulsa que vive el Perú, agravada por el complejo contexto sociopolítico que existe a lo largo y ancho del país, ha trastocado al fútbol. Este jueves, cuando el plantel de Cusco FC se dirigía a su Centro de Alto Rendimiento para su entrenamiento correspondiente, un grupo de manifestantes les impidieron el paso. Por tal motivo, el club se vio en la obligación de suspender su práctica de hoy.

Cusco es una de las ciudades con mayor cantidad de manifestantes y con las carreteras obstaculizadas y sin tránsito. Esto, como pudo verse esta mañana, dificultó el entrenamiento de los dirigidos por Pablo Peirano. De momento, no hay un comunicado oficial de la institución cusqueña.

Cusco FC, en teoría, debutaría este viernes 3 de febrero ante Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura. Sin embargo, el cuadro imperial no se presentaría ya que, junto a los otros siete equipos opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mantienen su postura de no participar en el campeonato hasta que no se resuelva el tema de los derechos de transmisión.

Aunque la presencia del cuadro imperial es una incógnita, el ‘Rojo Matador’ viajó a Cusco para cumplir con su cronograma de trabajo y todo hace indicar que se presentarán al partido de mañana, pactado para las 3:30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así quedó la programación de la fecha 3

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado, la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero. En tanto, el día sábado se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que cierren la jornada el día martes 7.





