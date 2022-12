“La verdad se terminó el acuerdo por cuestiones de ellos”, le contó a Depor, haciendo honor a su apellido de franco. Daniel, formado en las menores de Argentinos Juniors y con paso en las selecciones juveniles argentinas, coincidió con un actual campeón mundial de la albiceleste y nos lo cuenta a continuación, así como sus ganas de seguir dejando huella en el ‘Patrimonio’.

¿Por qué optaste por la renovación con Grau? ¿Qué fue lo que más te motivó?

Lo que más me motivó fue que se quedaron varios jugadores, principalmente la base del equipo del torneo anterior, y eso es importante para los clubes que buscan algo grande. Obvio, lo vamos a complementar con los refuerzos que acaban de sumarse al plantel (Álvaro Ampuero, Oslimg Mora, Renato Rojas, Piero Vivanco, entre otros). Asimismo, el entusiasmo de conseguir objetivos en Atlético Grau fue algo también que me motivó a seguir en Piura.

Hace un mes, la información era que tenías un acuerdo de palabra para llegar a Universitario, ¿por qué se cayó tu traspaso?

La verdad se terminó por cuestiones de ellos, de Universitario. Quizá no estaban tan convencidos con contratarme, repito, fue por un tema de ellos más que nada. La verdad que cuando un club grande te llama siempre es motivante. Pero igual sabía que era una de las opciones, una de las tantas, al final ellos se inclinaron por otro jugador y están en todo su derecho.

Sin embargo, muchos hinchas cremas vieron con buenos ojos tu llegada al equipo por lo hecho con Grau en este año…

Eso lo tomé con calma, tranquilidad y seriedad. Pero, sin duda, indica que uno está haciendo las cosas bien, de buena manera y estás siendo profesional, demostrándolo dentro del campo. No se dio, pero continúa siendo umotina vación extra y quizá este año, en un futuro no muy lejano, se pueda dar mi traspaso a un equipo grande del Perú.

Noto tu entusiasmo por llegar a un grande del país, más allá de tu compromiso con Grau…

La esperanza nunca se pierde, y es finalmente para lo que uno trabaja día a día. Las metas que uno tiene año tras año, hacer las cosas de la mejor manera para llegar a un equipo grande. Ahí se verá el resultado de todo lo que no hace.

Como dijiste, Grau mantiene la base del 2022, ¿ves potenciado el plantel con los nuevos jales?

Sí, mantener la base de un equipo que viene bien es importante. Y obvio, reforzando con nuevos jugadores, mezclando juventud y experiencia, uno apunta a lograr los objetivos, que los tenemos bien en claro: primero lograr un torneo internacional y después, si se puede, campeonar sería algo hermoso para el club.

¿Te sientes uno de los referentes de este Grau?

Sí, eso me lo hacen sentir los compañeros en el día a día. Cada vez que uno emplea la voz de mando, todos lo escuchan a uno y lo respetan. Eso, sin duda, es otro plus para el jugador.

¿Qué decir sobre el nuevo técnico Daniel Ahmed? ¿Lo conocías de antes?

No lo conocía de antes. Lo mismo me pasó con (Gustavo) Álvarez, quien me trajo al club a inicios de año, también era la primera vez que lo tenía. Pero Daniel (Ahmed) desde el primer momento que me vio me dio una cálida bienvenida y, asimismo, la potestad para poderme hacer cargo del grupo, junto a los demás compañeros de experiencia.

Iniciamos el primer turno del día ☀️⚽️



Pretemporada 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣



¡Vamos Grau! ❤️💛#PatrimonioDePiura#PiuraEsGrau pic.twitter.com/e1ZXz2Lt20 — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) December 27, 2022

¿Cómo va el rigor de la pretemporada?

La verdad que muy bien, fuertísima como toda pretemporada. Toca ponernos a punto en lo que es lo físico y de a pocos con la pelota para llegar de la mejor manera al inicio del torneo.

Existe sed de revancha por alcanzar un torneo internacional, considerando que se quedaron a poco de la Copa Sudamericana…

No sé si sed de revancha, pero sí hambre de gloria es lo que tiene el grupo. Trabajamos día a día, partido a partido, y estoy convencido que vamos a intentar ganar la mayor cantidad de partidos para coronarlo a fin de año con un torneo internacional.

Vas por tu segunda temporada en la Liga 1, ¿qué fue lo que más te sorprendió y decepcionó de nuestro fútbol?

Decepcionarme no tanto, pero sí me afectó la altura, combatí muchísimo contra ese factor. Por suerte, nosotros lo manejamos de la mejor manera y sacamos resultados importantes, quizá eso nos ayudó a pelear el Clausura contra los equipos grandes. En cuanto a lo que más me sorprendió fue el nivel de los jugadores. Siendo sincero, no conocía mucho del fútbol peruano, pero me dejó una grata sorpresa los futbolistas de equipos grandes, por ejemplo, Alianza, que tiene mucha jerarquía y nosotros competimos de buena manera contra ellos.

Siendo argentino, ¿cómo viviste el título mundial de tu selección?

La verdad que muy feliz, lo vi solito encerrado en la habitación y con bastantes nervios (risas). El mejor jugador del mundo tenía que ganar el Mundial y es un lujo que sea argentino.

A lo largo de tu carrera, y siendo de las inferiores de Argentinos Juniors, ¿eres amigo de alguno del actual plantel campeón?

Sí, me tocó pasar por varias selecciones juveniles junto a Germán Pezzella. Hemos compartida la zaga desde la Sub 15 hasta la Sub 20, y me pone contento por él que sea campeón mundial. Es un orgullo haber jugado con él.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR