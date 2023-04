El torneo peruano promedia 26.9 años entre los 19 clubes que participan en la presente temporada. Solo es superado por Paraguay (27.2) y Ecuador (27). Estamos muy lejos de los 24.9 años que tiene el campeonato venezolano, el de menos edad dentro de esta parte del continente. Coyuntura que se puede explicar por la eliminación de la bolsa de minutos, que tuvo vigencia hasta el año pasado, y que obligaba a que los equipos cuentan con jugadores sub-20 dentro de sus plantillas.

Según Depor Data, la eliminación de esta regla ha reducido en 50% (con respecto al 2022) la cantidad de jugadores menores de 20 años dentro de las instituciones de los clubes de primera división. Incluso actualmente hay cuatro equipos (Alianza Atlético, ADT, Deportivo Garcilaso y UTC) que no cuentan con ningún valor nacido a partir del año 2003. La mejor respuesta para conocer el motivo del por qué somos una liga longeva.

País Campeonato Promedio de edad Paraguay División de Honor 27.2 Ecuador LigaPro Serie A 27 Perú Liga 1 26.9 Argentina Liga Profesional 26.7 Bolivia División Profesional 26.6 Brasil Brasileirao Série A 26.5 Chile Primera División 26.5 Colombia Liga BetPlay 26.2 Uruguay Campeonato Uruguayo 25.8 Venezuela Liga FUTVE 24.9

Pasaron los años en tiempo récord

En el lapso de un año, pasamos de 23.9 a 26.9 con respecto a la media de edad de la Liga 1. Esto es, el campeonato más importante del Perú envejeció tres años de una temporada a otra. El triple del crecimiento si tomamos como periodo de tiempo del 2017 al 2022. Un dato que puede seguir aumentando para las posteriores campañas. Queda claro que la tendencia a crecimiento es muy marcada; sin embargo, el 2023 ha presentado un incremento exponencial y fuera de lo común.

Temporada Promedio de edad 2022 23.9 2021 23.6 2020 23.5 2019 23.3 2018 23.1 2017 22.8





Realidades opuestas

Siete clubes de la Liga 1 superan los 27 años en su promedio de edad, siendo el caso más llamativo lo que ocurre en Deportivo Garcilaso. El ‘Pedacito del Cielo’ tienen un plantel que bordea los 30 años. Es decir, el último equipo en ascender de la Copa Perú ha demostrado que no tiene consolidadas sus divisiones inferiores, o que por ahora no está en su planes apostar por la sangre joven, ya que no suman jugadores sub-20 en el plantel principal.

Club Promedio de edad Deportivo Garcilaso 29.5 Sport Huancayo 28.5 Unión Comercio 27.9 Cusco FC 27.9 UTC 27.3 Grau 27.1 ADT 27

Haciendo un recuento de todos los jugadores (no se consideran arqueros) inscritos para la presente temporada, encontramos que 12 valores tienen como mínimo 37 abriles en el calendario . Se encuentran jugando sus últimas temporadas en el balompié profesional. A pocos meses de llegar a la base 4, Wilmer Aguirre (Deportivo Garcilaso) y Hernán Rengifo (ADT) lideran la lista. Es importante mencionar que César Vallejo y Sport Huancayo cuentan con dos hombres que cumplirán próximamente 38 años.

Nombre Club Edad Wilmer Aguirre Deportivo Garcilaso 39 Hernán Rengifo ADT 39 Hernán Barcos Alianza Lima 38 Matías Pérez García Deportivo Municipal 38 Jersson Vásquez César Vallejo 37 Ronaldo Quinteros César Vallejo 37 Víctor Balta Sport Huancayo 37 Donald Millán Sport Huancayo 37 Carlos Caraza Deportivo Garcilaso 37 Hervé Kambou Unión Comercio 37 Eduardo Uribe Sport Boys 37 Jesús Chávez Sport Boys 37 Giancarlo Carmona Cantolao 37

No todas son malas noticias. Hay equipos que si apuestan por la juventud. Sin lugar a dudas, el caso más representativo es Sporting Cristal. Con 23.5 años se colocan como el club peruano más joven del torneo nacional y el segundo a nivel de Copa Libertadores. La filosofía en La Florida es clara: inversión y confianza en las canteras. Línea similar a la que siguen -unos en mayor medida que otros- Deportivo Municipal, Melgar, Cienciano y Cantolao.

Club Promedio de edad Sporting Cristal 23.5 Deportivo Municipal 24.1 Melgar 24.5 Alianza Atlético 25.4 Cienciano 26.1 Cantolao 26.1

La presencia de Alianza Atlético dentro de esta nómina se debe más que nada a la contratación de jugadores que no pasan los 23 años. Desde el 2022, los ‘Churres’ han decidido fichar jugadores que estén bajo esos parámetros de edad y que puedan tener todavía una proyección para poder consolidarse en primera división. Tal es el caso de los arribos de José Racchumick (21), Jesús Reyes (21), Aryan Romaní (21), Juan Pablo Carranza (22), Miguel Cornejo (23), entre otros.





