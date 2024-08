Cada vez falta menos para el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Apenas ha pasado poco más de un mes desde que vimos por última vez a la Selección Peruana en acción (en la derrota por 2-0 ante Argentina en la Copa América 2024). La participación de la Bicolor en el torneo continental fue pasajera -fuimos eliminados en fase de grupos-, dejó muchas dudas y -hasta ahora- existe incertidumbre acerca del once que tendrá que enfrentar a duros rivales como Colombia y Ecuador en la primera y segunda semana de septiembre. Así como hay jugadores que se mantienen en actividad, existen otros que no tienen club y también están los que han perdido rodaje en sus respectivos equipos o no están teniendo un buen rendimiento. A continuación, un diagnóstico de las piezas del universo que tiene a disposición el entrenador Jorge Fossati.

Los titulares que no dejan de sumar minutos

La Copa América dio grandes luces de lo que será el equipo peruano que luchará para clasificar al Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026. Eso sí, las sensaciones que quedaron no fueron las mejores porque nuevamente se evidenció la poca claridad en la zona ofensiva -no anotamos ni un gol en el certamen- y la falta de elaboración de juego. De todas formas, los futbolistas continúan su rumbo en sus clubes y varios de los fueron parte de la última convocatoria están sumando muchos minutos. Por ejemplo, están los casos del arquero Pedro Gallese y los defensores Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Luis Abram. El ‘Pulpo’ ha jugado como titular siete encuentros con Orlando City; Araujo cinco en Portland Timbers; el ‘Kaiser’ cinco en Alianza Lima y Abram cuatro en Atlanta Utd.

Al igual que el guardameta, el mediocampista Wilder Cartagena ha disputado los últimos siete duelos con Orlando City. Sergio Peña ha sido titular en cinco juegos, dos de ellos en la fase previa de la UEFA Champions League. Edison Flores y Andy Polo han iniciado acciones en cinco encuentros en la Liga 1; mientras que Aldo Corzo en cuatro. En la línea de cinco partidos también está Oliver Sonne, aunque en uno arrancó como suplente. Además, el danés marcó un gol, al igual que ‘Orejas’ y Zambrano. Otras dos piezas que tiene Fossati a disposición y que están jugando son Franco Zanelatto (cinco duelos como titular) y Luis Advíncula (cuatro como titular). La buena noticia para el DT ‘charrúa’ es que toda la línea defensiva sigue en actividad y también una parte importante del centro del campo.

Jugador Partidos jugados Minutos totales Pedro Gallese 7 630 Wilder Cartagena 7 630 Miguel Araujo 5 450 Carlos Zambrano 5 450 Andy Polo 5 450 Edison Flores 5 374 Oliver Sonne 5 405 Franco Zanelatto 5 426 Sergio Peña 5 414 Carlos Cáceda 5 450 Luis Advíncula 4 338 Aldo Corzo 4 360 Luis Abram 4 360

Pedro Gallese es uno de los peruanos con más minutos tras la Copa América 2024. (Foto: Orlando City)

Menos minutos, pero mantienen la actividad

También están los futbolistas que siguen teniendo minutos con sus respectivos equipos; sin embargo, no han tenido tanto rodaje como los de la primera lista. Los motivos son diferentes. Por ejemplo, Piero Quispe, quien parecía tener un puesto seguro en el once de Pumas UNAM, solo ha podido jugar como titular en un partido desde julio. Luego, disputó tres duelos más, pero menos de 30′ en todos. Además, falló un penal ante Monterrey, pero su club avanzó a la siguiente etapa en la Leagues Cup. En esa misma línea está el delantero Bryan Reyna, una de las figuras de Belgrano. Solo ha disputado tres encuentros y dos como titular. Alexander Callens, otro de los indiscutibles para Fossati, solo ha jugado tres partidos con AEK Atenas. También está Marcos López, con tres duelos (dos como titular) en el Feyenoord de Países Bajos.

En el caso de Joao Grimaldo, hace poco dejó a Sporting Cristal para sumarse al Partizan. Jugó dos duelos como titular con los celestes y recién debutó en el club de Belgrado (tuvo 13′ en la Superliga Serbia). Tiene que trabajar para ganarse un puesto en el equipo europeo. Gianluca Lapadula, delantero del Cagliari, ha disputado dos amistosos de pretemporada, en los que sumó noventa minutos entre ambos. José Rivera, delantero de Universitario de Deportes, ha tenido acción en cinco compromisos, pero solo en uno arrancó como titular debido a que Alex Valera no estaba a disposición. El portero Diego Romero, por su parte, recién ha sumado dos duelos (en ambos 90′) por la lesión de Sebastián Britos.

Jugador Partidos jugados Minutos totales Piero Quispe 4 147 Bryan Reyna 3 171 Alexander Callens 3 252 Marcos López 3 198 Joao Grimaldo 3 175 José Rivera 5 190 Diego Romero 2 180 Gianluca Lapadula 2 90

Piero Quispe ha perdido espacio en el equipo titular de Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)

Sin actividad y algunos no tienen equipo

En esta lista encontramos jugadores que han sido importantes para la Selección Peruana; sin embargo, no han podido tener actividad en los campos de juego. Uno de los casos más complicados es el de Paolo Guerrero, el máximo goleador histórico de la Bicolor. El ‘Depredador’ no ha jugado un solo minuto con la César Vallejo en el Clausura y está buscando su salida del club trujillano. Tiene ofertas en el Perú (la más fuerte es la de Alianza Lima) y también en el extranjero (hace poco se conoció que inició negociaciones con Banfield). Fossati dejó claro que lo respeta y lo quiere en su equipo. Recordemos que lo llevó a la Copa América con poco rodaje y es probable que lo vuelva a llamar para las Eliminatorias.

Y algo similar vive Christian Cueva, quien no tiene club y apenas jugó 26 minutos en casi diez meses. El mediocampista se encuentra en negociaciones con el conjunto ‘poeta’ y es probable que reaparezca en la Liga 1. ‘Aladino’ tiene toda la intención de sumar minutos y se espera que pronto haya novedades sobre su próximo destino. Fossati también indicó que ‘Cuevita’ tiene su respaldo y que lo ayudará a recuperar su mejor versión. Renato Tapia, por su parte, es pieza indiscutible en el mediocampo de la Blanquirroja, pero no disputó la Copa América porque se terminó su contrato en Celta de Vigo y todavía no se conoce cuál será su nuevo club.

André Carrillo, quien apenas tuvo 12′ en la Copa América, se encuentra en pretemporada con su club Al Qadisiya y apenas ha disputado 45 minutos en un amistoso contra Olympiacos. La ‘Culebra’ también es considerado por el DT uruguayo, pero su rendimiento no ha sido el esperado en la Bicolor. Finalmente, Jesús Castillo no tuvo acción en la Copa América y tampoco ha disputado un solo minuto en la pretemporada de Gil Vicente. Es más, se conoció que el volante no estaría en los planes del entrenador Tozé Marreco de cara a la temporada 2024-25 de la Primeira Liga de Portugal. Castillo ha sido relegado a entrenar con el equipo Sub 23.

No hay que ser adivinos para darnos cuenta de que el escenario no es el mejor y que Perú, de la mano de Jorge Fossati, debe trabajar mucho para poder competir de igual a igual y ganarle a la selección colombiana, que es el vigente subcampeón de América. En los últimos días, al técnico de la Bicolor se le pregunta más por las ausencias y también por los jugadores que hacen noticia lejos de los campos de fútbol. En un par de semanas deberá salir la lista de convocados para afrontar el reinicio de las Eliminatorias y veremos qué cambios existen a comparación del equipo que disputó la Copa América. Por ahora, esta es la realidad de los futbolistas que fueron citados a la Blanquirroja por última vez.

Paolo Guerrero busca su salida de la UCV, donde ya no juega desde hace meses. (Foto: Liga 1)

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (6 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





