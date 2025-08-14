El Torneo Clausura 2025 entra en una fase clave y cada punto empieza a valer oro para los equipos que sueñan con el título o con clasificar a torneos internacionales. La Liga 1 oficializó la programación de la fecha 8, que se jugará en su mayoría entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, aunque todavía hay tres duelos, los que involucran a Universitario, Alianza Lima y Cienciano, con día y hora por confirmar. Esta situación ha generado expectativa, ya que se trata de compromisos que pueden mover la parte alta de la tabla y que podrían ser decisivos de cara al tramo final del campeonato.

La jornada arrancará este viernes 12 de septiembre a la 1:00 p.m., cuando UTC reciba a Ayacucho FC en el Estadio Germán Contreras. El conjunto cajamarquino llega con la obligación de hacerse fuerte en casa para alejarse de los puestos comprometidos, mientras que los ‘Zorros’ intentarán del mismo modo sumar fuera de casa para mantener vivas sus opciones de seguir en primera división.

Ese mismo día, pero desde las 3:15 p.m., Sport Huancayo se medirá ante Los Chankas en el Estadio IPD de Huancayo. Los dirigidos por el ‘Rojo Matador’ buscarán aferrarse al puesto que los ubica -momentáneamente- en la Copa Sudamericana del próximo año. Sin embargo, delante tiene a un conjunto apurimeño que ha demostrado ser un rival incómodo y que viene sorprendiendo a varios en este Clausura.

La acción continuará el sábado 13 de septiembre, cuando a las 3:15 p.m. Alianza Atlético reciba en el Estadio Campeones del 36 a Juan Pablo II. Los ‘Churres’ saben que no pueden ceder más puntos en casa, mientras que el cuadro de Chongoyape intentará dar el golpe en una plaza complicada. Más tarde, Sport Boys se enfrentará a Comerciantes Unidos en el Estadio Miguel Grau, aunque la hora de inicio de este partido aún no ha sido confirmada por la organización.

Para el domingo 14 de septiembre están programados dos encuentros. A la 1:00 p.m., Deportivo Binacional recibirá a ADT en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, en un duelo que promete intensidad por la necesidad de ambos de sumar. Luego, a las 3:15 p.m., Cusco FC hará de local ante Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto celeste, firme en la lucha por el Clausura, buscará imponer su jerarquía frente a un equipo cusqueño que suele crecerse en casa.

Fuera de estos horarios, todavía quedan tres partidos importantes por definir día y hora: Alianza Universidad vs. Cienciano en el Estadio Heraclio Tapia León, Melgar vs. Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de la UNSA, y Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. La expectativa es alta, ya que involucran a tres equipos históricos y con aspiraciones de pelear arriba.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura. (Foto: GEC)

Particularmente, el choque entre Melgar y Universitario acapara miradas, pues enfrentará a dos ex recientes técnicos de la Selección Peruana en el proceso eliminatoria al Mundial 2026. En Arequipa esperan un lleno total, mientras que en tienda crema saben que un triunfo en el sur sería un golpe anímico importante.

Por su parte, Alianza Lima tendrá la misión de superar a Deportivo Garcilaso en Matute, en un duelo donde el factor localía podría ser determinante. En paralelo, Cienciano deberá viajar a Huánuco para medirse a Alianza Universidad, un partido que podría definir quién se mantiene en la pelea directa por el Clausura y quién empieza a depender de otros resultados.

