Roderick Miller llegó a inicios de año a suelo peruano con la ilusión de poder encontrar su mejor nivel, aquel que lo llevó a fichar por Atlético Nacional de Medellín en 2016 y ser parte del plantel campeón de la Copa Libertadores. Carlos Stein fue el club peruano que fichó al zaguero panameño, quien disputó cuatro encuentros del Torneo Apertura e incluso le anotó a Universitario.

Sin embargo, tras la paralización del campeonato y una deuda de casi cinco meses, el futbolista de 28 años decidió abandonar el cuadro carlista. Miller conversó con Depor y reveló el calvario que le tocó vivir desde que llegó al equipo del distrito lambayecano de José Leonardo Ortiz.

“Ellos me engañaron. Me hicieron firmar doble contrato y hasta ahora no me pagan. Me deben cinco meses. Desde que llegué, Carlos Uculmana me engañó y fui utilizado por los Rodríguez. Ya me cansé, eso no es hace un club profesional”, afirmó.

“No voy a continuar en el club. Me deben mucho dinero. Pedí la rescisión de contrato y me la negaron. No me dejaron salir e hicieron que pierda una gran oportunidad en mi carrera. Son muy malas personas”, agregó.

Miller también señaló que no es el único futbolista del plantel que se encuentra bajo la misma situación. Asimismo, señaló que su caso ya lo presentó a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

“A varios compañeros los tienen igual. Al final tienen que aguantarse cada engaño porque no tienen opción de irse a otra parte. Pido que investiguen a fondo esta situación”, zanjó.

