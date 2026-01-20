Universitario de Deportes tiene casi cerrado su plantel 2026, para pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 y la Copa Libertadores. El último lunes, llegó a Lima su flamante refuerzo, el argentino Lisandro Azulgaray, de amplia trayectoria internacional y que jugó hasta la última temporada en LDU de Quito.

Precisamente, el director deportivo del club albo, Eduardo Álvarez, en reciente entrevista con el programa ‘Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo’, confesó que fue repentina la salida del referente del club, pero le desea lo mejor.

“Me sorprendió porque todo se dio rapidísimo. Obviamente feliz por Lisandro, que puede ir a Universitario, un grande de Perú. Nos dio el título más importante que hemos tenido en estos últimos 10 años, que es la Sudamericana”,

Además, no dudó en elogiar al jugador que fue campeón de la Copa Sudamericana con el ‘Rey de Copas’ en 2023 y defendió el escudo del club por tres exitosas temporadas.

“Se llevan a un jugador que marcó una época acá. El disparo que tiene con la zurda es impresionante. Es un jugador versátil, porque te da esa facilidad de jugar como extremo, atrás del ‘9’, incluso como interior. También la versatilidad para saber ubicarse donde lo requiere el equipo, es algo que no se encuentra. Va a hacer muchos goles, le va a venir bien a Universitario”, añadió.

Por otro lado, el directivo de LDU contó cómo se dio la incorporación del mediocampista peruano Jesús Pretell, quien tras varias temporadas en Sporting Cristal tendrá su primera experiencia internacional.

“Seguimos de cerca al fútbol peruano. Nosotros veníamos siguiendo a Pretell desde el 2023. Sentimos que tenemos muchos creadores de juego, pero nos faltaba el jugador que meta la pierna, que recupere balones. Me parece que es por minutos jugados el jugador que más recuperaciones de balón tiene en la liga peruana. Necesitábamos ese jugador”, comentó Álvarez.

“Lo veo adaptándose bien. Lo veo contento, un chico bastante humilde, pero trabajador. Yo ya con ganas de que debute acá y pueda demostrar lo que vimos en Sporting Cristal”, finalizó.

