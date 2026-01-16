Uno de los cuestionamientos del hincha de Universitario a la actual administración es lo poco que se ha reforzado el plantel 2026, pese a la exigente temporada que afrontarán en Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por tal motivo, y ante la posibilidad de una nueva salida en el club, se confirmó la contratación del experimentado Lisandro Azulgaray.

El futbolista argentino de 35 años llega procedente de LDU, club que defendió desde la temporada 2023. Su salida ha generado una serie de reacciones en Ecuador, pues es muy querido en el ‘Rey de Copas’.

Durante la conferencia de prensa de su despedida, junto a Isaac Álvarez, presidente de la institución, se vivió un emotivo momento cuando algunos de sus, hasta hoy, compañeros ingresaron para cantarle el tradicional ‘No se va, no se va.

La reacción de ‘Licha’ fue de sorpresa y agradecimiento, por lo que los involucrados en la escena se confundieron en un abrazo, incluido en mandamás de LDU.

Precisamente, minutos antes de esto, Álvarez tuvo palabras de elogio para el jugador, por su aporte en las últimas temporadas del club. Azulgaray fue campeón de la Copa Sudamericana y bicampeón de Ecuador con los albos.

“Esta no es una despedida cualquiera. Lisandro en todo este tiempo nos dejó esa huella, Lisandro, el capitán, el numero nueve, el jugador de los goles importantes”, dijo el directivo.

Así le dio la bienvenida la 'U' a su nuevo futbolista. (Foto: Universitario)

Apenas unas horas más tarde, el tricampeón peruano, Universitario, hizo el anuncio oficial a través de sus canales oficiales. “Hola, cremas. Soy Lisandro Azulgaray, estoy muy feliz de sumarme al club más grande del país. Espero verlos pronto, un abrazo. Y Dale U”, dijo en un breve video.

Como se recuerda, los cremas aún esperan la llegada del atacante senegalés Sekou Gassama, quien aún no se suma al plantel que se prepara una serie de amistosos y el inicio de la Liga 1 en dos semanas.

