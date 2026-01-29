Uno de los fichajes de mayor peso internacional en Universitario para este 2026 es, sin duda, Lisandro Azulgaray, futbolisa argentino de gran trayectoria que se perfila a ser uno de los referentes de esta renovada ‘U’, bajo la dirección técnica del entrenador español Javier Rabanal.

El mediocampista de 35 años tuvo el último sábado su primer contacto con la numerosa hinchada del club, que llenó de rincón a rincón al Estadio Monumental, en la ‘Noche Crema’, jornada de presentación del plantel profesional, donde también se jugó un partido amistoso ante la Universidad de Chile.

En entrevista exclusiva con el canal de YouTube de Universitario, incluso se animó a comparar esta experiencia con la vivida en otros países como Ecuador.

“La sensación es de sorpresa. En Ecuador (con LDU) me había tocado la Noche Blanca y no fue tan así. Me sorprendió bastante, una noche hermosa, que también lo pudo disfrutar mi familia y contento porque fue lindo”, dijo Azulgaray.

“Vengo que de un equipo grande, pero estar acá en otro equipo grande es una diferencia enorme con otras instituciones. También me hace sentir muy bien las ganas de la gente por querer contar conmigo”, añadió el refuerzo crema.

Azulgaray en la Noche Crema. (Foto: Universitario)

Por otro lado, reveló la razón principal para decidir continuar su carrera deportiva en Perú, luego de disputar con éxito las últimas temporadas en LDU, incluso con título internacional.

“Me sedujeron muchas cosas de Universitario, que se hayan fijado más en el rendimiento deportivo que en la edad, es algo que no pasó en otros equipos. Eso me atrajo un montón, la valoración hacia mi trabajo. Tengo la ilusión de seguir ganando cosas”, apuntó.

Los cremas presentaron a su plantel profesional el último sábado, con un amistoso ante la Universidad de Chile. Fue una contundente victoria de 3-0 con anotaciones de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

