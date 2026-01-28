La llegada de Sekou Gassama a Universitario de Deportes no ha pasado desapercibida y sigue generando comentarios desde distintos frentes. Mientras el hincha crema analiza su fichaje con expectativa, desde el propio fútbol peruano empiezan a aparecer voces que conocen de cerca al delantero senegalés. No se trata solo de estadísticas o referencias externas, sino de un testimonio de quien compartió vestuario con el delantero en un contexto exigente. Uno de esos nombres es Aldair Fuentes, quien coincidió con Gassama en el fútbol español y hoy observa su llegada al país con una mirada distinta, marcada por la experiencia directa.

El actual defensor de Cusco FC fue compañero del atacante en Fuenlabrada durante la temporada 2020-2021. Desde esa vivencia, Fuentes no dudó en destacar una de las principales virtudes del nuevo ‘9’ crema. “Es muy fuerte, físicamente va a marcar mucha diferencia”, señaló en una entrevista con GV Play.

El zaguero nacional recordó que, en aquel equipo español, Gassama cumplía un rol determinante pese a que no contaban con un juego dominante. “El tiempo que me tocó estar en Fuenlabrada le fue muy bien; metió goles con el equipo y nos salvó en muchos partidos”, comentó, resaltando su impacto en momentos clave.

Fuentes explicó que el contexto del equipo obligaba a aprovechar al máximo cada llegada al área rival, y ahí el delantero marcaba diferencias. “No éramos un equipo de mucha tenencia, pero cuando llegábamos, por su fuerza y su físico, era determinante”, sostuvo.

Sekou Gassama y su celebración característica | Foto: AFP

En esa misma línea, el defensor peruano fue claro al describir el lugar donde Gassama puede explotar mejor sus condiciones. “Su fuerte es el área, ahí es donde se puede sacar mucho provecho”, afirmó, dejando en evidencia el tipo de delantero que llegará a Universitario.

Más allá del aspecto futbolístico, Fuentes también valoró el lado humano del atacante senegalés y su profesionalismo. “Es muy buen tipo y muy profesional, eso sí lo puedo asegurar”, expresó, mostrando confianza en su adaptación al fútbol peruano.

Eso sí, el exjugador de Alianza Lima también remarcó que el reto será distinto por la magnitud del club crema. “Jugar en un equipo grande es diferente, la presión está desde el día uno. Ya depende de él cómo lo maneje mentalmente”, advirtió, sin restarle respaldo a su excompañero.

Pese a ello, Fuentes dejó en claro su deseo de que a Gassama le vaya bien en esta nueva etapa. “De todo corazón espero que le vaya muy bien, porque condiciones tiene de sobra”, señaló, reafirmando su postura positiva sobre el fichaje.

Finalmente, el defensor contó que incluso se tomó el tiempo de escribirle al delantero tras enterarse de su llegada al Perú. “Le escribí para decirle que, al venir a un país nuevo, tenía a alguien que podía ayudarlo en lo que necesite”, reveló, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro cuando Universitario enfrente a Cusco FC en la Liga 1.

