Ricardo Gareca conoce bastante bien el fútbol peruano, tras dirigir por largos ochos años a la blanquirroja y durante dos más a Universitario de Deportes. Sin embargo, su última experiencia internacional fue como entrenador de la selección chilena, donde tuvo oportunidad de trabajar junto a quien parece será el nuevo refuerzo de Alianza Lima, Esteban Pavez.

El mediocampista cuenta con la aprobación del comando técnico blanquiazul, liderado por Pablo Guede, y el anuncio oficial de su fichaje sería cuestión de horas, más con la urgencia que tienen los íntimos de nutrir a un plantel debilitado por la separación de algunos jugadores.

Respecto a las características y capacidad del jugador de 35 años se refirió el ‘Tigre’, quien no dudó en elogiar su trabajo dentro y fuera del campo, lo que necesita precisamente Alianza Lima, a poco de iniciar la competencia oficial tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

“Pavez es un volante de contención, de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía. Su juego se basa en la contención y el liderazgo”, dijo Gareca en entrevista en el programa ‘Nada que no sepa’.

“Es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza Lima por su profesionalismo y la experiencia que tiene”, añadió el entrenador de 37 años.

Gareca no terminó las últimas Eliminatorias con Chile por malos resultados. (Foto: PhotoSport)

Durante su paso por la dirección técnica de ‘La Roja’, Gareca citó a Pavez para varios encuentros amistosos, aunque no tuvo muchos minutos en partidos oficiales de Eliminatorias. Cabe precisar que Guede ya lo ha dirigido en clubes como Colo Colo de Chile y Tijuana de México.

Alianza Lima debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 en condición de visita ante Sport Huancayo, el próximo viernes 30 de febrero desde el mediodía, con arbitraje aún por confirmar.

Apenas culminado el encuentro ante el ‘Rojo Matador’, Alianza Lima se enfocará en su serie de primera ronda de Copa Libertadores ante el club 2 de mayo de Paraguay. Primero, jugarán de visita el 4 de febrero, para luego cerrar la llave en Matute el 11 del mismo mes.

