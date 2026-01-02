Los Chankas y una oportunidad gracias al reglamento: el primer club con 7 extranjeros en la Liga 1 2026

Los Chankas de Andahuaylas han decidido patear el tablero en el mercado de pases peruano al explotar al máximo las nuevas normativas de la Liga 1 para la temporada 2026. Con el objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla y dejar de ser un equipo de media tabla, la dirigencia ha concretado una planificación ambiciosa basada en la captación de talento internacional. La reciente oficialización del colombiano Juan Ospina no solo refuerza su frente de ataque, sino que marca un hito administrativo al ser el primer club que completa el cupo de siete extranjeros permitidos por el reglamento vigente.

Esta estrategia busca aprovechar la localía en la altura mediante la potencia física de sus nuevos refuerzos, quienes llegan con la misión de transformar al cuadro guerrero en el protagonista inesperado de un campeonato que promete ser el más competitivo de los últimos años.

El nuevo reglamento de la Liga 1 2026 establece que cada club puede inscribir hasta un máximo de siete futbolistas extranjeros en su plantel profesional. A diferencia de años anteriores donde el cupo era más limitado, esta reforma permite una mayor flexibilidad para armar equipos con base en jugadores foráneos.

Los Chankas han sido los primeros en aprovechar esta ventana legal al no contar con jugadores nacionalizados en su plantilla actual. El último en unirse es el extremo Juan Ospina llega para potenciar el ataque tras un paso por el CBJ Cali de su país, donde disputó un total de 19 encuentros oficiales.

La trayectoria reciente del colombiano incluye un inicio de año en el CD Victoria del fútbol hondureño, donde lamentablemente no logró sumar minutos de competencia. Esta falta de regularidad lo obligó a buscar nuevos rumbos, encontrando en el cuadro andahuaylino la oportunidad de su revancha.

Con la llegada de Ospina, el técnico del equipo cuenta ahora con una legión extranjera diversa compuesta por tres colombianos, dos uruguayos, un argentino y un panameño. Esta mezcla de nacionalidades busca otorgarle al equipo un equilibrio entre la garra charrúa y la velocidad caribeña.

La lista la encabezan los colombianos Franco Torres, Jarlín Quintero y el mencionado Ospina, quienes se encargarán de la cuota ofensiva. Por su parte, la zaga central estará custodiada por los uruguayos Carlos Pimienta y Gonzalo Rizzo, garantizando solidez en el fondo.

El mediocampo no se queda atrás en cuanto a jerarquía internacional, contando con el despliegue del panameño Abdiel Ayarza y el argentino Héctor González. Este bloque foráneo representa el octavo fichaje general de la institución para afrontar una temporada que genera mucha expectativa.

La normativa también especifica que los siete extranjeros pueden coincidir simultáneamente en el terreno de juego, lo que otorga una ventaja táctica considerable. Los Chankas pretenden que este “dream team” internacional se adapte rápidamente a las condiciones geográficas de su sede local.

Finalmente, el equipo de Andahuaylas espera que esta inversión extranjera rinda frutos inmediatos desde el inicio del torneo Apertura. Los detalles de su presentación oficial y los últimos refuerzos nacionales se darán a conocer en los próximos días antes del viaje a la pretemporada.

