Del equipo irregular del Torneo Apertura, parece que no queda rastro. Sporting Cristal es candidato a ganar el Torneo Clausura y sus 16 puntos de 18 posibles lo respaldan. Superó con contundencia a Alianza Universidad, Sport Boys y Sport Huancayo, empató con Alianza Lima en Matute, sacó adelante los tres puntos ante Melgar y derrotó con justicia a Binacional, en una plaza siempre difícil y luego de unos problemas logísticos: el plantel llegó el mismo día a Juliaca. Luis Abram, uno de los refuerzos estelares del cuadro celeste, valoró esta última victoria.

“A pesar de la altura, el mal viaje que tuvimos, viajamos recién en la mañana (de ayer). El resultado lo dice, lo tomamos como motivación y no como excusa”, declaró el zaguero, exAtlanta United, que firmó con Sporting Cristal un contrato hasta junio de 2028.

De hecho, una rápida adaptación para el ‘Profeta’, quien debutó ante Melgar, disputando los últimos 18 minutos luego de apenas un par de entrenamientos con su nuevo equipo, y fue titular por primera vez -disputó los 90 minutos- en su regreso a tienda celeste en el triunfo ante Binacional en Juliaca.

“La idea es seguir arriba para pelear el campeonato”, aseguró Luis Abram, quien es ahora una pieza clave para Paulo Autuori. Se trata de una de las contrataciones del club en este mercado de pases junto a Miguel Araujo, Cristian Benavente y el brasileño Felipe Vizeu.

Según Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, el mercado está cerrado para los celestes, aunque no se descarta una última incorporación hasta el lunes 18 de agosto, fecha de cierre del libro de pases. De todos modos, con Abram y Araujo, una vez se recupere de una lesión en la muñeca, la zaga está bien cubierta.

El ‘Profeta’ también se proyecta a la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 en setiembre, donde la Selección Peruana enfrentará a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. De paso, busca revancha pues en la anterior jornada solo disputó 4 minutos: ingresó ante Colombia y se quedó en banca frente a Ecuador.

“Espero estar en una convocatoria nuevamente”, declaró al paso Luis Abram, quien tendrá una prueba más -el sábado 23 ante UTC, en el Alberto Gallardo- antes de sumarse a un posible llamado a la ‘Bicolor’ al mando de Óscar Ibáñez.

