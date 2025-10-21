Luis Advíncula vuelve a estar en el centro de la polémica en Argentina. El lateral derecho de Boca Juniors fue denunciado por presuntamente haber protagonizado un accidente vehicular a las afueras de Buenos Aires, y retirarse del lugar sin esperar la intervención de las autoridades. El hecho, ocurrido el pasado 28 de agosto, recién se conoció en los últimos días tras la publicación de un video en redes sociales, donde la conductora afectada relató lo sucedido y mostró la maniobra indebida del jugador peruano.

En el registro difundido en TikTok se observa una camioneta Mercedes Benz, presuntamente conducida por el futbolista, girar en sentido contrario en una rotonda, lo que provocó el impacto contra otro vehículo. Según la denuncia de la agraviada, Advíncula habría continuado su marcha tras el choque, lo que generó indignación entre los usuarios. “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía elaboró un acta? Ja”, escribió la mujer en la publicación que rápidamente se volvió viral.

El accidente habría ocurrido a la 1:20 a.m. sobre la calle Mariano Castex, a la altura de la ruta provincial 58. Las cámaras de seguridad del lugar registraron cómo el futbolista giró por el carril equivocado e impactó de costado al otro automóvil. Producto del golpe, su vehículo se subió al cantero central antes de retomar el camino y retirarse del lugar sin detenerse a verificar los daños.

Las autoridades confirmaron que el lateral de Boca Juniors fue identificado posteriormente por efectivos policiales, aunque no se elaboró un acta formal en ese momento. Esta situación despertó críticas entre los usuarios, quienes cuestionaron la aparente falta de sanción pese a las pruebas visuales que lo implican. La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Belloc de Ezeiza.

