El futuro de Luis Advíncula se convirtió en una de las noticias más comentadas en los últimos días. Con poca continuidad en 2025 con Boca Juniors, ‘Bolt’ no miró con malos ojos volver a la Liga 1 y Alianza Lima se mostró como gran opción. La única traba fue que su contrato culmina a finales de 2026; sin embargo, todo parece estar listo para su salida de tienda ‘Xeneize’. Depor pudo conocer que el lateral peruano tiene todo listo para ponerse la camiseta blanquiazul y unirse a la pretemporada en Uruguay en los próximos días. Además, el acuerdo será por dos temporadas.

Definitivamente, el fichaje de Luis Advíncula significará un golpe para el mercado peruano en este 2026. Su arribo a tienda blanquiazul representa también mucha experiencia junto a compañeros con los que ya compartió en la Selección Peruana como Pedro Aquino, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Sergio Peña y Miguel Trauco. A falta de hacerse oficial, ‘Bolt’ será blanquiazul.

La operación no fue fácil porque tuvo que desvincularse de Boca Juniors, club al que llegó en el año 2021 y tuvo grandes actuaciones con el paso del tiempo. Ya en la temporada 2025, comenzó a perder terreno en la escena titular, por lo que su regreso al Perú significará también la oportunidad de seguir activo a sus 35 años.

Alianza Lima no fue el único interesado porque en escena también entró Sporting Cristal. De acuerdo a información del periodista Denilson Barrenechea, los celestes hicieron un último intento para quedarse con su fichaje, pero las condiciones se mostraron lejanas ante la propuesta desde tienda blanquiazul. Fue así que el equipo rimense decidió retirarse de las negociaciones.

Cabe resaltar que Boca Juniors estuvo cerca de prestar a Lucas Blondel -también lateral derecho- a Argentinos Juniors, pero la oferta desde La Victoria frenó la operación ya que hubo mayor intención de salida por parte del ‘Rayo’.

Tras arreglar su situación con Boca, Advíncula sería anunciado en los próximos días como jugador de Alianza Lima. Además, se sumará directamente a la pretemporada en Uruguay, teniendo en cuenta que los dirigidos por Pablo Guede disputarán tres partidos amistosos.

En los últimos días, el lateral peruano tuvo actividad porque fue parte de la pretemporada de Boca, a la espera de resolver su futuro. Si está en óptimas condiciones, podría ser opción para Pablo Guede en los choques de la Serie Río de La Plata ante Independiente, Unión y Colo Colo.

Los números de Luis Advíncula

El 2025 podría ser considerado como uno de los años con menos actividad de Luis Advíncula porque solo registró un total de 24 partidos oficiales entre Liga de Argentina (19), Copa Argentina (1), Mundial de Clubes (3) y Copa Libertadores (1), teniendo en cuenta que en este último torneo solo jugaron la Fase 2, siendo eliminados por Alianza Lima.

Desde su llegada, ‘Bolt’ registró un total de 169 partidos con camiseta ‘Xeneize’, marcando seis goles y trece asistencias. En cuanto a títulos, ganó 4: Copa Argentina (2021), Copa de Liga Profesional (2022), Liga Profesional (2022) y Supercopa Argentina (2023).

