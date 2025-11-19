Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)
Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

Universitario de Deportes ya piensa en la planificación del año 2026 donde enfatizará un objetivo grande: ser tetracampeón. En ese sentido, desde tienda crema ya comenzaron a armar la plantilla porque, en los próximos días, se hará oficial la transferencia completa de Jairo Vélez, tras llegar a un acuerdo con César Vallejo. Eso sí, las salidas podrían darse también porque hay un elemento de la volante que despertó interés desde el exterior: Rodrigo Ureña. El chileno está en el radar de Olimpia de Paraguay y su continuidad en el equipo de Ate no está garantizada.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS