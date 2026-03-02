El delantero de Sport Boys se sinceró sobre su salida de Universitario de Deportes, club en el que disputó cuatro temporadas y fue pieza clave en la conquista del título nacional 2023. El atacante aseguró que factores extradeportivos y diferencias contractuales influyeron en la decisión de no renovar su vínculo con el cuadro crema.

“Se jugaron no muy bien conmigo. Habíamos quedado en un acuerdo antes de salir campeón y después no se cumplió. Me sentí no valorado. Le había dado tantos años al club, cosas muy importantes como el título, que sentí que me tenían que valorar y no lo hicieron”, declaró Urruti.

El uruguayo también habló sobre la difícil situación que atravesó en 2024: “Fue un año muy difícil para mí y mi familia. Estuve tres meses en Garcilaso, la pasé mal, la pasamos mal con mi familia. Yo rescindo contrato, se portaron mal conmigo, con mi familia”. Estas experiencias, sumadas a la falta de reconocimiento por parte de la dirigencia, lo llevaron a tomar la decisión de buscar nuevos horizontes.

Urruti aseguró que, a pesar de su salida, mantiene un profundo respeto por Universitario y por la hinchada: “Le debo mucho al club y a la gente que siempre me apoyó. Fue una etapa muy bonita y siempre voy a guardar buenos recuerdos”.

Tras dejar Universitario, el delantero pasó por Deportivo Garcilaso, Carlos Mannucci y actualmente continúa su carrera en Sport Boys, donde busca retomar su mejor nivel y mantener la regularidad que lo caracterizó durante sus años en Ate.

El atacante también dejó abierta la posibilidad de un regreso futuro al club crema, aunque dejó en claro que por el momento su camino seguirá en otro equipo. “Mi prioridad ahora es seguir jugando y dar lo mejor de mí, pero nunca cierro la puerta a lo que pueda pasar con Universitario”, señaló.

La salida de Urruti marca el fin de una etapa importante tanto para él como para Universitario, donde se consolidó como un referente dentro del plantel y dejó un legado en los momentos más destacados del club merengue.