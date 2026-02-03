En las últimas horas, la venta de Rafael Guzmán, canterano de Universitario de Deportes y sin debutar oficialmente en Primera División, al Real Betis de España causó revuelo por tratarse de una gran oportunidad para el fútbol peruano. Al respecto, Manuel Barreto, exdirector deportivo de la ‘U’ y actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, afirmó que conoce muy bien a Guzmán, ya que lo tuvo en las divisiones menores del cuadro crema y lo llevó a los amistosos en Rusia durante su etapa como entrenador de la Bicolor.

“Espero que se pueda cerrar el transfer final del libro de pases. Ojalá que se dé. Si se pierde esta oportunidad sería increíble para él y para Universitario“, declaró el también entrenador de fútbol en L1MAX. De hecho, hay que esperar que la Real Federación de España dé el visto bueno y el defensor de 18 años recién cumplidos pueda unirse al Juvenil A del club sevillano.

Según el periodista Gustavo Peralta, falta la formalización documentaria para poder confirmar que es un hecho el traspaso de Rafael Guzmán al Real Betis. Si bien se le inscribió sobre la hora del cierre del libro de pases en España, la demora se dio por el transfer, más conocido como TMS. “Se espera una respuesta en las próximas horas y ver si se soluciona todo”, indicó en su cuenta de X.

Eso sí, en España también informaron que Betis tuvo un caso igual con el brasileño Robson, quien llega cedido por el Palmeiras con opción de compra de 4 millones de euros por el 50% del pase y jugará hasta final de temporada en el filial del club bético. En Universitario aguardan la definición de este tema, pues de concretarse el club se quedará con el 25% del pase.

Rafael Guzmán está próximo a continuar su carrera en Real Betis. (Foto: Universitario)

El exentrenador de Universitario de Deportes también habló de Felipe Chávez, quien tuvo su primer entrenamiento en Colonia, su nuevo equipo de la Bundesliga tras llegar a préstamo del Bayern Múnich. Para la ‘Muñeca’, los rumores de un posible interés de la selección de Alemania no trastocan la tranquilidad de la Videna sobre el deseo real del futbolista de cara al futuro.

“Las últimas conversaciones que he tenido con Felipe han sido de felicitaciones por su cambio de club y su debut en el Bayern. No es tan fácil hacer cambios a nivel de mayores, ya que debe cumplirse cierto tiempo y algunos procedimientos”, declaró Barreto, minimizando las intenciones de los ‘Panzers’ pues hay una documentación que hay que seguir.

Por último, el exfutbolista señaló que dio varias recomendaciones para el nuevo reglamento de la Liga 1 2026, pero ninguna fue incluida o considerada. En ese sentido, fue tajante al afirmar que el campeonato local es el más longevo de Sudamérica y y la que menos hace debutar jugadores en Sudamérica.

“Somos la liga más longeva del mundo, con menores picos de intensidad, con menores debuts de jugadores por lo menos en Sudamérica. Entendiendo que la temporada pasada fue una de las mejores teniendo seis extranjeros en cancha pero no encontrábamos la necesidad de tener uno más, pero no tomaron en cuenta lo que planteamos. Somos últimos en Sudamérica. En los últimos Sudamericanos no hemos estado bien, hemos ocupado los últimos lugares y eso es lo que vamos a intentar cambiar”, finalizó.

Felipe Chávez habló con Manuel Barreto sobre su cambio de club en Alemania. (Foto: FC Colonia)

