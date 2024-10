A un día de enfrentar a UTC en Arequipa, Marco Valencia, director técnico de Melgar, volvió a expresar su malestar por la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de programar la final del Torneo de Reservas en Lima. Además, el entrenador de 53 años lamentó no haber recibido el apoyo de la directiva del ‘Dominó' y señaló que no tiene miedo a que le pueda caer alguna sanción por sus declaraciones. Recordemos que las reservas de Universitario de Deportes y el ‘Rojinegro’ son los equipos que disputarán el partido decisivo.

En primer lugar, el DT se refirió a la decisión que tomó la dirigencia de Melgar. “Me hubiera gustado que el club haga una conferencia y manifieste su pensar. Yo soy un empleado del club, no soy nadie para decirle a los chicos que no van a ir a jugar, ellos tienen una ilusión, quieren jugar una final y se han preparado para ello. Yo estaba esperando una posición del club, y hasta hoy no hubo ninguna respuesta a la carta del 7 de octubre que se iba a jugar en Lima”, comentó.

Valencia volvió a arremeter contra la Federación Peruana de Fútbol. “Se debe mandar un comunicado a la prensa y no a la Federación, porque la Federación lo dobla y pone los papeles en un tacho. No lo van a cambiar. Y si me tienen que suspender, no tengo ningún temor a una sanción. Lo que yo quiero es que la Federación sea justa, uno ganando o perdiendo, no se sabe lo que puede pasar. Y también sentirse respaldado por el club. Espero que no se molesten los del club, a donde fueron, han ido los jugadores y el comando técnico, siempre”, añadió.

Marco continuó: “De repente con lo que estoy diciendo me estoy jugando el puesto, pero también digo lo que pienso. La FPF ha mandado una carta que ha buscado una sede en Chincha, pero dicen que el estadio no tiene cerco. Ayer se jugó el ‘U’ vs. Alianza en una cancha sin cerco. Hay muchas cosas en la Federación que no son claras. No tenemos temor de jugar, pero es una final en donde los dos equipos tenemos que tener una cancha neutral, o en todo caso que sea sin público”.

Finalmente, el DT del ‘Dominó' señaló que es posible que haya intereses de por medio. “El club tiene que tener una postura clara de lo que quiere, no yo. ¿Hay intereses atrás? Sí, simplemente nuestra sociedad es así, dos días y nos olvidamos de todo, y eso va a seguir así, no lo van a cambiar”, sentenció.

¿Qué es la Liga 3 y cómo se jugará en 2025?

Recordemos que, según pudo conocer Depor, el Torneo de Reservas no se disputará el próximo año y dejará de existir, al menos tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Sucede que, con la creación de la Liga 3 como una nueva categoría dentro del escalafón del fútbol peruano, la FPF planteará una reorganización de las competiciones de menores, la cual se anunciará de manera oficial cuando culmine la Liga 1 2024.

La Liga 3 se disputará por primera vez en 2025 y promete ser un campeonato muy luchado y parejo de inicio a fin, como lo son la Liga 1 y la Liga 2, primera y segunda división del fútbol peruano, respectivamente. La FPF determinó que la tercera división estará compuesta por tres clubes descendidos de la Liga 2 2024, los cuartofinalistas del Torneo de Reservas 2024 y los mejores ubicados de cada departamento de la Copa Perú 2024. En total serán 36 equipos los que se esforzarán para tratar de ascender a la Liga 2 2026.





TE PUEDE INTERESAR