La coronación de Universitario como tricampeón del fútbol peruano también significó la consideración como el mejor equipo de la temporada 2025. Esta situación se repite desde el año 2023 y en tienda crema optaron por la continuidad de muchos jugadores con el paso del tiempo. En total, son 13 los protagonistas que se mantienen en la institución y uno de ellos es Martín Pérez Guedes. El volante se convirtió en el eje de Jorge Fossati, por lo que mostró muy agradecido por la confianza del DT desde el primer momento. Además, resaltó que su regreso (para el año 2025, luego de dirigir la Selección Peruana en 2024), potenció a todos los integrantes de la plantilla.

“En Jorge he encontrado uno de los mejores técnicos de toda mi carrera. Es un entrenador con mucha hambre de ganar cosas. Te convence mucho. Esa seguridad que te transmite, al jugador le llega mucho. Es la mejor decisión que pudo tomar Universitario en ese 2023. Ha cambiado mucho la cara al equipo. Es un gran responsable de lo que es la U”, declaró en diálogo con RPP.

A su vez, se refirió a las dudas de su continuidad: “A todo jugador nos gustaría que se quede. Pasa por decisión de cada uno. La verdad que siempre es importante que él haya vuelto y nos ayude a lograr este tricampeonato que es tan importante para el club. Siempre estuvo cómodo y el merecimiento que tiene sobre el plantel es importante”.

Independiente del apoyo de Fossati desde su llegada, Pérez Guedes también destacó cómo le cambio la vida llegar a Universitario de Deportes en el año 2023: “Me ha cambiado mucho, en todo sentido. He podido pegar ese salto de calidad. Lograr mi primer torneo fue muy importante”.

Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

Martín se refirió a la recta final para la obtención del título nacional. En la última semana, Universitario disputó tres partidos (ante Ayacucho FC, Sporting Cristal y ADT), logrando una victoria en todos ellos; sin embargo, el volante reconoció que hubo un miedo por desgaste.

“La ansiedad siempre existe y más que veníamos de un parón. Se suspendió el partido de Cristal y nos programan la próxima con tres partidos. Fue difícil, pero lo sacamos adelante. Parar dos o tres semanas y en una semana tener más carga, fue algo muy loco. Eso por ahí dificulta las cosas”, contó.

En un 2025 atípico por una lesión que lo alejó algunos meses, Pérez Guedes destacó también la unión del equipo porque -a pesar de las bajas por lesión o rotaciones- todos mantuvieron el ritmo de competencia: “Estos tres años se ha forjado un buen grupo de buenas personas. Gente humilde que trabaja. Cuando el grupo tiene el mismo objetivo, se termina dando este tipo de cosas. El resultado del tricampeonato es el buen grupo que tenemos”.

Por último, Martín Pérez Guedes evitó extenderse sobre el cúmulo de críticas o comentarios a lo largo de la temporada sobre el equipo. Desde situaciones de suerte o favorecimiento, para el volante solo existió esfuerzo por parte de sus compañeros.

“Somos un grupo que no entran muchas balas cuando nos dicen cosas o quieren desprestigiar lo que venimos logrando hace año. Se habló mucho, como una especie de suerte. Lo concreto es que el grupo siempre supo lo que quiso, tuvo los pies sobre la tierra. Hemos logrado cinco torneos cortos de manera consecutiva”, puntualizó al respecto.

Martín Pérez Guedes lleva dos partidos anotando de manera consecutiva con Universitario de Deportes. (Foto: Difusión).

