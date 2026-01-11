El mercado de fichajes en Sudamérica sigue dejando movimientos que no pasan desapercibidos, sobre todo cuando involucran a clubes grandes y nombres con recorrido internacional. En ese escenario, uno de los futbolistas que generó expectativa en el fútbol peruano durante las últimas semanas fue Octavio Rivero, delantero que venía destacando en Ecuador. Su nombre apareció con fuerza en el radar de Universitario de Deportes y Alianza Lima, despertando ilusión en más de una hinchada. Sin embargo, mientras en Perú se analizaban opciones y alternativas ofensivas, desde el exterior avanzaban negociaciones que terminarían definiendo su futuro lejos de la Liga 1.

Octavio Rivero llegaba al periodo de transferencias 2026 tras un buen presente en Barcelona SC, donde se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo. Sus números y regularidad no solo llamaron la atención de clubes ecuatorianos, sino también de instituciones de Perú, entre ellas Universitario de Deportes y Alianza Lima, que buscaban reforzar su ataque para una temporada exigente.

La salida del atacante uruguayo del conjunto ‘canario’ no fue sencilla, debido a que mantenía contrato vigente con Barcelona SC. No obstante, tras varias conversaciones entre las partes, el club ecuatoriano terminó alcanzando un acuerdo para concretar su transferencia, cerrando así una etapa importante en la carrera del delantero.

Fue el propio Barcelona SC el encargado de oficializar la operación, anunciando que se trataba de una venta definitiva hacia la Universidad de Chile. En su comunicado, el club destacó el profesionalismo y compromiso mostrado por Rivero durante su paso por Guayaquil, donde se convirtió en una pieza clave del equipo en las últimas temporadas.

En cuanto a su rendimiento deportivo, Octavio Rivero dejó números importantes durante su último año en Ecuador. El ‘9’ disputó 37 partidos oficiales entre la Serie A y la Copa Libertadores, anotando 14 goles y confirmando su vigencia como una de las cartas ofensivas más confiables del torneo.

Mientras tanto, en el fútbol peruano su nombre fue analizado con atención. En Universitario, la posibilidad de contar con Rivero estuvo sobre la mesa como una alternativa para reforzar el ataque y competir o acompañar a Álex Valera. Sin embargo, el interés no llegó a transformarse en una negociación concreta y los cremas se decidieron por Sekou Gassama.

Por el lado de Alianza Lima, el panorama fue similar. El club blanquiazul también evaluó opciones para potenciar su delantera, y el perfil del uruguayo encajaba dentro de lo buscado. Aun así, el avance de las conversaciones con la U de Chile terminó alejando cualquier posibilidad de verlo en la Liga 1.

Finalmente, Universidad de Chile se adelantó y aseguró la incorporación del experimentado atacante por dos temporadas, hasta diciembre de 2027. El club chileno apuesta por su capacidad goleadora para afrontar los retos del torneo local y las competencias internacionales, sumándolo a un plantel que busca protagonismo.

El destino quiso, además, que Octavio Rivero pueda reencontrarse pronto con uno de los equipos que lo tuvo en carpeta. Universitario y la U de Chile se enfrentarán el próximo 24 de enero en el Estadio Monumental, en el marco de la Noche Crema, un duelo especial entre dos históricos donde el delantero será uno de los focos de atención.

