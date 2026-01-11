A pocos días del inicio de la temporada 2026 de la Liga 1, los equipos del fútbol peruano continúan afinando detalles en sus respectivos procesos de preparación. En ese contexto, Sporting Cristal dio un primer paso importante al disputar un exigente partido de práctica en La Florida, escenario habitual de sus trabajos de pretemporada. Con un nuevo año por delante y expectativas renovadas, el cuadro rimense empezó a mostrar algunas ideas bajo la conducción de su Paulo Autuori. El duelo sirvió como una primera medida para evaluar rendimientos, variantes y sensaciones colectivas antes del debut oficial en el campeonato.

El rival de turno fue CD Moquegua, equipo que llegó a Lima con la intención de competir de igual a igual y sacar provecho del roce ante un club de Primera División. El amistoso se disputó en un formato especial, dividido en tres tiempos de 30 minutos, con el objetivo de darle minutos a la mayor cantidad de futbolistas posibles.

Durante el primer bloque del encuentro, el trámite fue bastante parejo y ninguno de los dos equipos logró romper el cero. Cristal intentó asumir el protagonismo con la posesión del balón, mientras que el conjunto sureño respondió con orden y transiciones rápidas, equilibrando el desarrollo del juego.

El segundo tiempo mostró un partido mucho más abierto y con goles. Sporting Cristal logró adelantarse en el marcador gracias a las apariciones de Miguel Araujo y Luis Ibérico, quienes aprovecharon desatenciones defensivas para convertir. Sin embargo, CD Moquegua reaccionó y encontró el empate con anotaciones de Jeferson Collazos y Yorman Zapata.

Con el marcador igualado, el último tramo del compromiso se jugó con mayor intensidad. Fue ahí donde el cuadro celeste logró inclinar la balanza a su favor, mostrando mayor frescura física y mejores asociaciones en campo rival, factores clave para marcar diferencias en este tipo de partidos de preparación.

El gol que selló el triunfo para Sporting Cristal llegó por intermedio del brasileño Gabriel Santana, quien aprovechó una acción ofensiva para darle el 3-2 definitivo al conjunto rimense. La anotación fue celebrada como un alivio tras un partido exigente y muy disputado, justamente lo que se busca en las pretemporadas.

Más allá del resultado, el encuentro permitió al comando técnico sacar conclusiones importantes sobre el rendimiento individual y colectivo del plantel. Además, varios jugadores tuvieron la oportunidad de sumar minutos y mostrarse como alternativas pensando en el inicio del Torneo Apertura.

Cabe recordar que Sporting Cristal debutará en la Liga 1 2026 como visitante frente a Deportivo Garcilaso en el Cusco, un escenario siempre complicado. Este primer amistoso en La Florida dejó señales positivas, aunque también aspectos por corregir de cara a un año que promete ser altamente competitivo.

