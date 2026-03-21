Matías Córdova fue uno de los puntos más altos en el empate sin goles entre Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes. El arquero respondió cada vez que lo exigieron y se mostró firme a lo largo de los noventa minutos, cuidando su arco en momentos clave.

Durante el partido, el equipo crema intentó generar peligro, pero se encontró con un guardameta atento y bien ubicado. Córdova supo leer cada jugada y apareció con seguridad para cortar avances y desactivar situaciones que pudieron terminar en gol.

Más allá de las intervenciones puntuales, su presencia transmitió calma a toda la línea defensiva. Comerciantes Unidos encontró en su arquero a un respaldo importante, sobre todo en los pasajes donde el rival tomó mayor protagonismo.

El resultado final dejó un empate sin goles, pero también la sensación de que Córdova fue determinante para sostenerlo. Su actuación terminó siendo clave para que su equipo sume y mantenga el arco en cero.

En ese contexto, Liga 1 MAX, lo eligió como la figura del partido ante Universitario de Deportes y habló con él en zona mixta.

“Estoy bastante emocionado, todas las atajadas fueron importantes”, señaló el guardameta argentino, quien tuvo intervenciones clave a lo largo del partido ante Universitario de Deportes.

Pese a que empataron ante la U de local, el arquero de Comerciantes Unidos dejó en claro su punto de vista por el resultado obtenido.

“Definitivamente acá en casa siempre queremos sumar de tres, pero por las circunstancias del partido se valora mucho el punto. Estoy contento con el rendimiento, más allá del triunfo en el partido pasado”, comentó.

Por último, el guardameta valoró la competencia que existe dentro del equipo y dejó en claro su intención de continuar evolucionando en su carrera profesional. “Yo vine acá sabiendo que competiría con buenos arqueros. Estoy aquí mostrándome y buscando seguir creciendo”, sentenció.

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