No fue fácil convencerlo para una entrevista. Maximiliano Lemos solo había hablado cuando Alianza Lima lo presentó en conferencia de prensa, a inicios de año. Y después, el uruguayo siempre evitó a los medios de comunicación.

Recién el viernes pasado, antes del partido ante Sporting Cristal, con temor, le dio el sí a Depor , sin saber que sería la figura ante los celestes: gracias a su golazo de tiro libre en los descuentos, los íntimos evitaron la derrota en casa. Y así, fiel a su compromiso, ayer nos.

¿En la celebración desfogaste toda mucha bronca?

No voy a negarlo. Liberé la presión por todo lo vivido. Era algo que venía buscando. Lo más bonito es que fue un lindo gol a Sporting Cristal.



Si no se suspendía el partido, quizás no ingresabas y no estaríamos hablando de tu golazo...

Los astros se alinearon y jugaron a mi favor (sonríe). Pero el gol no cambia nada. Sigo siendo el mismo. Trabajo para aportar y conseguir el objetivo con el equipo.



Se habló mucho del parentesco con Pablo Bengoechea y se respeta si no lo quietes tocar, pero ¿te afectó un poco?

Lo que pasa es que me dicen yerno, qué significa ser yerno, yo no estoy casado con nadie, yerno de quién. Yo tengo una novia un montón de tiempo pero no estoy casado. Es el morbo que se generó, es lo más fácil también, generar todo en torno a una situación.



Te mantuviste tranquilo todo este tiempo

Nunca se me hizo nada fácil y en realidad cuando entraba a la cancha la gente te puede ayudar y cuando no te apoya lo único que puede hacer es perjudicar. Traté de encerrarme en lo que me pide el entrenador lo que me piden mis compañeros en las situaciones de juego. Hacer lo mejor posible en mi función y nada más.



¿El nivel que vemos ahora a qué se debe?

Yo tengo claro que la cave de todo es la perseverancia. Trato siempre de hacer lo que me piden de la mejor manera, a veces se me da y a veces no pero esto no es un tema individual, es un tema colectivo hay que entrenar duro, día a día tratando de mejorar.



El respaldo de tus compañeros y el comando técnico ha sido muy importante en tu repunte...

Alianza Lima es un a familia. Todos me dieron su apoyo: mis compañeros, los directivos, los trabajadores del club. Eso ayudó.



