Juan Reynoso llegó sobre la segunda parte de la temporada a dirigir nuevamente a FBC Melgar y, pese a no alcanzarle para pelear por el campeonato, se encargó de analizar dónde reforzar su plantel para el 2026 y con qué piezas no contará más. Uno de ellos es un histórico en la institución mistiana, Alexis Arias.

El popular ‘Chaka’ debutó como profesional bajo la dirección técnica precisamente del ‘Cabezón’; sin embargo, este último considera que debe tomar nuevos retos deportivos, por lo que no seguirá en el equipo. Aún se espera el anuncio oficial de su salida, la misma que sería a préstamo.

Según trascendió, Arias, junto, a otros elementos, estaban en evaluación y el no estar en su mejor estado físico y futbolístico le jugó en contra con un entrenador que se le conoce por la alta exigencia a sus jugadores.

Alexis Arias fue campeón nacional en 2015, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso.

El ‘Chaka’ fue parte de la selección peruana que obtuvo el cuarto lugar en la Copa América de 2021. En la mencionada competición logró disputar un encuentro.

Antes, en 2015, ya se había puesto la blanquirroja en la Juegos Panamericanos Sub 23 que se celebraron en Toronto, Canadá, y jugó dos partidos.

FBC Melgar se prepara para su choque ante Cienciano en el Cusco (partido único), por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, competición en la que ambos clubes han logrado avanzar hasta las instancias finales.

Lejos de esperar hasta el 2026 para empezar la pretemporada, los rojinegros ya iniciaron los trabajos en su Centro de Alto Rendimiento, de cara a sus próximas competencias.

De manera oficial, se anunció las salidas de los futbolistas argentinos Pier Barrios, Tomás Martínez. Además, Percy Liza tampoco continuará en el club, pues fue prestado a Sport Boys.

