La espera terminó para conocer los detalles de la gran fiesta arequipeña. La directiva de FBC Melgar hizo uso de sus plataformas oficiales para confirmar la fecha, hora y el rival internacional que engalanará la denominada ‘Tarde Rojinegra 2026’. El cuadro mistiano buscará sacar el máximo provecho de este encuentro amistoso para llegar con el ritmo ideal a su debut en la Liga 1, así como a la dura llave de la fase previa de la Copa Sudamericana donde chocarán ante Cienciano. La expectativa en la Ciudad Blanca es total para ver el nuevo proyecto deportivo que se ha gestado.

A través de sus redes sociales, el club anunció que el evento se llevará a cabo este próximo domingo 25 de enero desde las 13:30 horas en el Monumental de la UNSA. Será el primer reencuentro masivo del año entre el plantel profesional y su exigente hinchada en Arequipa.

El rival elegido para esta ocasión especial no será otro que el Deportivo Macará de Ecuador, un equipo que también disputará la Copa Sudamericana este año. Esta elección asegura un nivel competitivo alto para medir las fuerzas del equipo de Juan Reynoso antes de los puntos oficiales.

El Club Deportivo Macará clasificó también a la Copa Sudamericana. (Foto: @Macara_Oficial)

“Una tarde para rugir en familia. Este 25 de enero el Dominó sale a la cancha para nuestra presentación oficial y el amistoso frente a Macará”, detallaron desde el conjunto rojinegro. La venta de entradas se iniciará en breve para asegurar un marco espectacular en las tribunas del estadio.

Cabe detallar que, horas antes del anuncio, el propio cuadro ecuatoriano había confirmado su asistencia al evento; sin embargo, borraron la publicación esperando la oficialización de Melgar. Finalmente, todo quedó ratificado tal y como se había filtrado en la prensa internacional durante la mañana.

Este amistoso internacional será la oportunidad dorada para ver en acción a los nuevos refuerzos, especialmente a los mexicanos Jesús Alcántar y Javier Salas. El técnico Juan Reynoso ha depositado toda su confianza en ellos para darle jerarquía y solidez defensiva a su nuevo esquema táctico.

Javier Salas Salazar se convirtió en el quinto refuerzo del FBC Melgar. Foto: FBC Melgar.

Por supuesto, el partido también servirá para que futbolistas como Pablo Erustes o Franco Zanelatto empiecen a mostrar sus credenciales ante la afición. Se espera que ambos jugadores sean piezas fundamentales en la generación de ataque de este Melgar versión 2026 que promete pelear arriba.

Finalmente, los focos estarán puestos sobre Jeriel De Santis, una apuesta personal del comando técnico que ha generado mucho debate. El atacante deberá demostrar su valía desde el arranque para borrar las críticas de su paso por Alianza Lima y ganarse el respeto del hincha arequipeño.

