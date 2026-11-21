FBC Melgar dio el primer golpe en el mercado de pases de cara a la temporada 2027 al asegurar de palabra el fichaje del delantero colombiano Juan David Lucumí. Según adelantó el periodista Ernesto Macedo, el atacante de 27 años ya tiene todo encaminado para convertirse en flamante refuerzo del conjunto arequipeño, firmando un vínculo por dos temporadas —hasta finales de 2028— con la opción de extenderlo por un año adicional. Con esta operación, el cuadro ‘rojinegro’ se adelantó a varios competidores directos y empieza a potenciar su frente de ataque para afrontar tanto la Liga 1 como la próxima edición de la Copa Libertadores.

La trayectoria reciente de Lucumí explica por qué despertó tanto interés en el fútbol peruano, llegando incluso a estar en la mira de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El zurdo dejó una grata impresión en el fútbol peruano durante la temporada 2025 defendiendo la camiseta de Ayacucho FC. A pesar de que los ‘Zorros’ perdieron la categoría aquel año, Lucumí fue el jugador más desequilibrante del equipo al registrar cinco goles y seis asistencias en 29 encuentros, cifras que le valieron dar un salto al extranjero.

A comienzos de 2026, el atacante aceptó una oferta del Nejmeh SC de Líbano, aunque su aventura en el fútbol de Medio Oriente fue breve. A mediados de año decidió rescindir y regresar a la Liga 1 para sumarse a ADT de Tarma en el Torneo Clausura. En el cuadro tarmeño volvió a demostrar su desequilibrio por las bandas: disputó 13 partidos en el Clausura y tres en la Copa de la Liga, aportando tres goles y tres asistencias que resultaron determinantes para que el ‘Vendaval’ salvara la categoría.

Su incorporación a Melgar representa un salto competitivo importante para su carrera y una solución para el comando técnico liderado por Miguel Rondelli. Aunque ADT había manifestado días atrás su intención de declararlo intransferible, la propuesta deportiva y contractual del ‘Dominó’ pesó más en la decisión del futbolista. Lucumí puede complementar a un equipo que en 2026 se destacó por ser uno de los más goleadores del torneo con 57 tantos a favor.

Juan Lucumí se dio a conocer en el fútbol peruano el año pasado con Ayacucho FC. (Foto: Ayacucho FC)

Al revisar el cuadro de movimientos del plantel arequipeño, la llegada del colombiano inaugura oficialmente las altas para la campaña 2027, tras cerrar su participación en el Clausura 2026 con un empate 1-1 frente a Alianza Atlético en Sullana. La directiva rojinegra ha optado por una reestructuración: mientras suma variantes ofensivas como Lucumí, también ha comenzado a depurar la zona defensiva tras asegurar su boleto a la Copa Libertadores 2027.

Las dos salidas más sensibles son en la última línea: Alec Deneumostier y Jesús Alcántar. Deneumostier puso fin a un ciclo de ocho temporadas en la institución tras despedirse formalmente de la ciudad y la hinchada mediante sus redes sociales. Por su parte, el defensor mexicano Jesús Alcántar tampoco continuará en Arequipa debido a la poca continuidad que tuvo en el segundo semestre —apenas jugó seis partidos en el Clausura tras haber disputado 13 en el Apertura—, motivo por el cual retornará al Necaxa de su país, club dirigido por Juan Reynoso.

En contraste con las salidas en defensa, la columna de renovaciones demuestra que la prioridad de la dirigencia ha sido blindar la columna vertebral y los referentes del vestuario. El club aseguró la continuidad de su máximo ídolo y goleador histórico, Bernardo Cuesta, además de extender por dos temporadas más —hasta fines de 2028— los contratos de dos pilares fundamentales: el experimentado volante de contención argentino Horacio Orzán, quien cumplirá ocho campañas en el club, y el capitán Cristian ‘Chapu’ Bordacahar.

De este modo, con la base experimentada intacta y con más jugadores en la mira, Melgar va tomando forma para los retos internacionales de 2027. La combinación entre la jerarquía de referentes renovados como Cuesta, Orzán y Bordacahar, sumada a la explosividad que llega con Juan David Lucumí, perfila a un equipo rojinegro competitivo que buscará ser protagonista tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores.

Melgar empieza a armar su plantel para el 2027 con miras a afrontar la etapa previa de la Copa Libertadores. (Foto: LFPP)

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