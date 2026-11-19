La etapa de Horacio Melgarejo en Cienciano llegó a su final. El entrenador argentino utilizó sus redes sociales para despedirse del club cusqueño, luego de una temporada en la que consiguió protagonismo en el fútbol peruano y llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A través de un mensaje, el estratega agradeció por la oportunidad y dejó en claro que tiene intenciones de volver al fútbol peruano, al que aseguró querer y agradecer.

Melgarejo compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde hizo un balance de su paso por el ‘Papá’. El técnico destacó el trabajo realizado durante el año y valoró el esfuerzo de sus dirigidos, tanto en los torneos nacionales como en el ámbito internacional.

“Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales”, escribió el entrenador argentino en su despedida. De esta manera, puso en valor la campaña que realizó junto al plantel imperial.

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención estuvo relacionado con su futuro profesional. El estratega dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir en el campeonato nacional y expresó el cariño que mantiene por el país, pese a que su etapa en la institución cusqueña llegó a su fin.

“Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más, muchas gracias Cusco”, agregó Melgarejo, quien también dejó en claro que seguirá vinculado emocionalmente con el club.

El entrenador argentino asumió el desafío de dirigir al conjunto cusqueño durante la temporada 2026 y estuvo al frente del equipo en 49 partidos oficiales, entre la Liga 1 y los torneos internacionales. Durante ese periodo, registró 24 victorias, 7 empates y 18 derrotas, con un promedio de 1.61 puntos por encuentro.

Bajo su conducción, Cienciano consiguió una destacada participación en la Copa Sudamericana, donde superó a Lanús en los playoffs y a Botafogo en octavos de final, antes de quedar eliminado ante Montevideo City Torque en cuartos. En su mensaje de despedida, Melgarejo calificó la temporada como histórica y resaltó el compromiso de sus futbolistas.

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