Melgar comenzó a mover sus fichas de cara a la temporada 2027 y ya aseguró la continuidad de uno de sus futbolistas experimentados. Horacio Orzán seguirá en el conjunto arequipeño luego de llegar a un acuerdo para extender su vínculo por dos temporadas más, por lo que permanecerá en la institución hasta el 2028.

La renovación fue anunciada por el propio club a través de sus canales oficiales, donde confirmó que el mediocampista argentino continuará defendiendo los colores rojinegros. De esta manera, el Dominó empieza a definir la base de su plantel para el próximo año, en el que afrontará nuevamente una competencia internacional.

“Nos alegra anunciar la renovación de nuestro rojinegro, Horacio Orzán, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestros colores hasta la temporada 2028”, comunicó Melgar, confirmando la permanencia del futbolista de 38 años, que continuará siendo una alternativa en la zona medular del equipo.

El volante llegó a Arequipa en 2021 y, desde entonces, se convirtió en uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del plantel. A lo largo de su etapa con el cuadro rojinegro, disputó más de 140 partidos y registró una asistencia, siendo parte de distintos procesos deportivos y campañas internacionales del club.

Sin embargo, su participación durante el 2026 fue menor en comparación con campañas anteriores. Horacio Orzán disputó 12 partidos, acumuló 632 minutos y registró una asistencia, cifras que marcaron su temporada con menos presencia desde su llegada al conjunto arequipeño.

Pese a ello, la institución decidió apostar por su continuidad y mantener su experiencia para el siguiente proyecto deportivo. La renovación también le permitirá a Miguel Rondelli contar con un futbolista que conoce el club, el campeonato peruano y las exigencias de representar a Melgar en torneos internacionales.

El equipo arequipeño cerró su participación en la Liga 1 2026 con un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Sullana y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Su ubicación definitiva en el torneo dependerá de lo que suceda con Sport Huancayo en el Clausura, pues podría disputar desde las fases previas o acceder a una instancia más avanzada.

Mientras empieza a definir las piezas que tendrá para el 2027, Melgar también afronta algunas salidas, como la de Alec Deneumostier, quien confirmó que no continuará en la institución. Así, el Dominó comienza a delinear su plantilla, con Horacio Orzán como uno de los nombres asegurados para afrontar una nueva temporada.

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