El delantero de Melgar, Jhonny Vidales, se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo arequipeño tras su reciente eliminación en la Copa Sudamericana. A pesar del golpe sufrido, el atacante aseguró que el plantel mantiene la convicción de levantarse y enfocarse en el Torneo Apertura de la Liga 1. El próximo reto de los rojinegros será enfrentar a Alianza Lima en el estadio de Matute.

Vidales reconoció que la eliminación internacional dejó un sabor amargo dentro del grupo. Sin embargo, el futbolista señaló que estas situaciones forman parte del fútbol y que el equipo debe mantenerse unido para superar el mal momento. Para el delantero, lo más importante es seguir trabajando para mejorar en los siguientes compromisos.

El atacante explicó que el plantel tiene claro que la única forma de salir de esta situación es mantenerse fuerte como grupo. También remarcó que en el fútbol existen altibajos y que es fundamental saber manejar los momentos difíciles para poder volver a competir al máximo nivel.

En ese sentido, Vidales dejó clara la postura del equipo de cara al duelo frente a Alianza Lima. El delantero aseguró que Melgar irá a Matute con la intención de competir y buscar un resultado positivo frente al actual líder del campeonato.

“Vamos a tratar de trabajar el partido y tratar de ir a ganar”, señaló el futbolista, quien confía en que el equipo pueda recuperarse en la Liga 1 luego de los últimos resultados adversos. Sus declaraciones reflejan la intención del plantel de cambiar el rumbo en el torneo local.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Juan Reynoso se encuentra concentrado en Lima preparando el compromiso ante los blanquiazules. El plantel entrenó en la Videna con la consigna de corregir errores y llegar en mejores condiciones al partido correspondiente a la sexta fecha del Apertura.

Melgar no atraviesa su mejor momento, ya que llega tras algunos resultados negativos tanto en el torneo local como en la competencia internacional. Aun así, el objetivo del equipo arequipeño es recuperar confianza y volver a sumar puntos en el campeonato.

El encuentro entre Alianza Lima y FBC Melgar se disputará el lunes 9 de marzo a las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Este partido será clave para ambos equipos en la lucha por mantenerse en los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1.

