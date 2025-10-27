FBC Melgar consiguió una victoria clave de 2-0 sobre Sport Huancayo en Arequipa, un resultado que le permite mantenerse con vida en la pelea por el último cupo a la Copa Libertadores 2026, que ahora lo tiene más cerca tras la derrota también de Sporting Cristal. Pero su tarea se hizo y los tres puntos se quedaron en casa. Sin embargo, la sensación en el comando técnico al finalizar el encuentro de la fecha 16 del Clausura no fue de conformidad, sino de una profunda preocupación por el rendimiento exhibido.

El protagonista tras el pitazo final fue el técnico Juan Reynoso, quien lejos de celebrar el triunfo, se presentó ante la prensa con un discurso cargado de autocrítica. El estratega del ‘Dominó’ fue claro al señalar que el marcador no maquilló las falencias del equipo, especialmente en la gestión del partido, y advirtió que el plantel no puede permitirse ciertas licencias si quiere competir por objetivos importantes.

La principal molestia del entrenador surgió de un tramo específico del partido donde Melgar, inexplicablemente, cedió el control del juego pese a la ventaja numérica. “Mi molestia pasa porque, teniendo un hombre de más, por ocho minutos Chany (Carlos Cáceda) terminó siendo figura”, expresó Reynoso, evidenciando su fastidio por ver a su arquero salvar al equipo cuando debían estar dominando con superioridad.

El estratega nacional fue enfático en que su trabajo va más allá de sumar tres puntos. Remarcó que no se queda únicamente con el marcador final, pues su proyecto apunta a un rendimiento sostenido. “Sería iluso si solo me quedo con el resultado. Ojalá los jugadores también sean conscientes de las situaciones”, advirtió.

Melgar ganó 2-0 a Huancayo por el Torneo Clausura. (Foto: Melgar)

Reynoso profundizó en esta idea, separando su análisis del triunfalismo general que podría generar la victoria. “Para todos el resultado tal vez sea lo más importante, pero a mí también me gustan las formas y los rendimientos individual y colectivo, y a eso apunto en Melgar”, enfatizó el técnico, marcando la pauta de alta exigencia que busca implementar en el cuadro arequipeño.

El ‘Cabezón’ reconoció que el equipo muestra dos caras durante un mismo partido, un problema que debe atenderse con urgencia. “Sigo pensando que el equipo va retomando cosas, está siendo superior en algunos momentos y en otros también nos dejamos estar”, afirmó. .

También se refirió a la falta de contundencia, un tema recurrente en el ataque. “Para definir y ser certeros en ataque, más allá de la calidad, siempre hay otros factores”, comentó. Justificó que, debido al poco tiempo de trabajo “por los tiempos, hemos hecho cosas a la carrera, el equipo aún está ajustando detalles, pero insisto en que esas son cosas por revisar”.

Juan Reynoso desde la zona técnica. Foto: Omar Cruz/GEC.

Al ser consultado por un balance general desde su llegada al club, Reynoso prefirió centrarse en la data objetiva que respalda su gestión. “No sé qué responder sobre el balance. Lo que sí está claro, en lo subjetivo y objetivo que son las estadísticas, es que el equipo ha evolucionado tanto en lo individual como en lo colectivo”, declaró, mostrando confianza en el proceso que lidera.

El DT defendió su trabajo con un dato físico contundente, con una de sus métricas preferidas, que revela a la mejoría física como prueba irrefutable de la evolución del plantel, un aspecto que considera fundamental en la construcción de este nuevo FBC Melgar, más allá de los resultados inmediatos.

“Hay un dato contundente. Y es que este equipo jugaba a 8 o 9 kilómetros por partido, ahora estamos arriba de los 11 por muchos minutos”, reveló el entrenador. Reynoso cerró su intervención valorando este progreso por encima de las críticas: “Si eso no se valora, cada quien puede puntualizar las cosas como mejor le convenga”.

TE PUEDE INTERESAR