FBC Melgar cerró la Liga 1 2025 en el sexto lugar del acumulado y clasificó a la Copa Sudamericana del próximo año, donde Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso o Cienciano será su rival para acceder a la fase de grupos del torneo continental. Juan Reynoso, quien llegó en plena temporada, comenzó a planificar lo que será la próxima campaña y aseguró un primer refuerzo: el delantero argentino Pablo Erustes. No conforme con ello, en las últimas horas el ‘Dominó’ anunció su nuevo fichajes: Jeriel de Santis, delantero venezolano de raíces peruanas.

El exseleccionado de la ‘Vinotinto’ Sub-17, Sub-20 y Sub-23 tuvo un discreto paso en Alianza Lima, donde jugó 12 partidos sin anotar goles en 2024. Luego emigró al Intercity de la Tercera División de España, con un registro de un tanto en 11 compromisos, y este año tuvo buenos números en Caracas de su país, donde marcó 13 goles en 30 partidos contando Liga FutVe, Copa Venezuela y Copa Sudamericana.

Al respecto, Juan Reynoso le dio la bienvenida y explicó la decisión de incorporar a De Santis. “Son entendibles las dudas, pero lo que nos avala son los hechos, es una contratación particularmente pedida por mi persona. Yo he investigado no solo en Venezuela, sino aquí y he tenido las mejores referencias. Yo sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa. Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia. Sus números este último año han sido muy buenos y de acuerdo a los minutos que ha jugado, el porcentaje de goles es muy alto”, declaró en conferencia de prensa.

De paso, el ‘Cabezón’ señaló lo que espera de él y dónde podría ubicarlo. “Me ilusiona mucho, sobre todo su predisposición, está con muchas ganas de demostrar quién es Jeriel de Santis. Lo veo jugando en punta, puede jugar un poquito más adelante o más atrás. Es un jugador de distintas características a las que tenemos hoy en el plantel, pivotea, aguanta bien, se mueve muy bien entre líneas, hace muy bien el tercer hombre para la llegada de los de atrás”, agregó el DT.

Jeriel de Santis regresa al fútbol peruano luego de su discreto paso por Alianza Lima. (Foto: FBC Melgar)

Reynoso también le dio la bienvenida a Pablo Erustes, quien llegó a Arequipa luego de 19 goles este año con la camiseta de Deportivo Garcilaso. “Este año ha sido de los animadores del torneo, protagonista con los goles y asistencias. Puede jugar por derecha, por izquierda, de media punta y lo más probable es que juegue como peruano (podría nacionalizarse)”, apuntó el exentrenador de la Selección Peruana.

En otra parte de la conferencia, el ‘Cabezón’ adelantó que buscarán un delantero más, que puede ser extranjero o nacional, y tiene dos posiciones más para reforzar: dos en el mediocampo y dos en defensa. De paso, confirmó que Emilio Saba no continuará en Melgar y seguirá su carrera en Sport Boys, así como siguen evaluando prestar o rescindir con algunos futbolistas que no serán tomados en cuenta en el 2026.

Además, señaló que están preparados ante una posible venta de Matías Lazo, quien maneja algunas opciones del extranjero, específicamente en la MLS. “Lo más probable es que no encontremos un jugador del mismo nivel de Matías, pero sí alguien que siendo lateral o zaguero nos pueda seguir potenciando en todo sentido. Igual la idea con Matías es venderlo, pero no a la desesperada, sino a un lugar donde pueda seguir creciendo”, declaró el ‘Cabezón’.

Finalmente, Juan Reynoso dio detalles de la pretemporada y elevó un pedido a los organizados del campeonato local. “Ya se está cerrando el rival en ‘La Noche Rojinegra’. Para el día 30 (de enero) está programado el inicio del torneo, así que jugar la presentación con un rival que aparentemente podría venir sería espectacular y que la gente de la Liga 1 nos ayude a postergar dos o tres días el inicio del torneo para que la gente de Arequipa pueda ver a un equipo top de Sudamérica”, comentó el DT.

FBC Melgar disputará la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Melgar)

