Melgar está atravesando por su momento de mayor irregularidad en lo que va de este inicio de temporada. Después de un arranque aparentemente prometedor con tres victorias al hilo en la Liga 1, en estos momentos lleva cinco partidos sin ganar, si además contabilizamos la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano. El último domingo, el ‘Dominó’ no pudo recuperarse en casa y no pasó del empate sin goles frente a Atlético Grau, generando mucha molestia en la hinchada arequipeña que llegó al Estadio Monumental de la UNSA.

El ‘Rojinegro’ apenas registra 10 puntos tras las siete primeras jornadas del Torneo Apertura, ubicándose en la séptima casilla de la tabla de posiciones, luego de tres triunfos, tres derrotas y un empate. Si bien dominaron el trámite frente al ‘Patrimonio de Piura’, no fueron capaces de traducirlo en el marcador. Juan Reynoso, ya en frío, analizó lo sucedido y fue muy autocrítico con lo que mostró su equipo en el terreno de juego.

En primera instancia, Reynoso sostuvo que por momentos esta versión de Melgar no lo represente del todo, pues no consigue plasmar en el campo lo que él busca. Para que puedan mejorar, consideró que tienen que ser más consistentes cuando tienen el dominio del juego y ser más claros en los metros finales para así poder llegar al gol.

“Claro que no me representa en su totalidad, hay momentos que sí. Obviamente hay que encontrar, sostener esos momentos. Lo que sí nos reprochamos es por qué esperar siempre los segundos tiempos para plasmar la idea del juego”, afirmó en diálogo con los medios de comunicación.

Juan Reynoso está viviendo su segunda etapa al mando de Melgar. (Foto: GEC)

El director técnico de 56 años asumió su responsabilidad como cabeza del equipo. Aunque reconoció que tuvieron el control del trámite durante gran parte del compromiso, explicó que el juego estuvo muy cortado y no hubo fluidez en el tiempo efectivo.

“Creo que no fue nuestra mejor versión, lo asumo, el responsable soy yo. No fuimos contundentes, no fuimos efectivos, por momentos no fuimos eficientes. Tuvimos todo el control, tuvimos la posesión, que no se reflejó en el marcador. Creo que ni llegamos a 40 minutos de tiempo efectivo y el arquero hizo todo el tiempo de la historia”, añadió.

Finalmente, el exentrenador de la Selección Peruana le envió un mensaje a los hinchas de Melgar. “A la gente le pedimos millones de disculpas, porque estos partidos se tienen que ganar y no se ganaron, no por lo que dejaron de hacer, no se ganaron por otros factores que seguro en el video van a ser mucho más contundentes. Soy responsable, sé que no estamos en una mejor expresión”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar sin goles con Atlético Grau, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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