Síntomas de disconformidad se sintieron en ambos lados en Matute, pero más en el cuadro de Melgar que armó el debate, hasta con la terna arbitral. El equipo arequipeño se dejó igualar en el último minuto, cediendo dos puntos vitales en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores. Sin embargo, el resultado deportivo quedó opacado por la explosiva conferencia de prensa posterior, donde el técnico Juan Reynoso, sin filtros, denunció que el resultado fue influenciado por “malas decisiones arbitrales” y un sistema que, según él, no ha cambiado.

Visiblemente frustrado, el estratega nacional compareció ante los medios no para analizar tácticamente el empate, sino para centrar su discurso en la injusticia que sintió en el campo. Reynoso recalcó que su plantel impuso condiciones y que el desarrollo del juego les permitía soñar con un triunfo claro, pero que factores externos lo impidieron.

Cuando fue consultado sobre qué le faltó a su equipo para sostener la victoria, el ‘Cabezón’ fue directo y no apuntó a sus jugadores, sino al arbitraje. “¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia”, sentenció el entrenador.

Alianza Lima vs. Melgar por Torneo Clausura. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Reynoso describió el sentir de su vestuario, lamentando el impacto anímico de lo que consideró un despojo. “Ver la cara de tristeza y frustración a los chicos, terminar empatados, y parece que no pasó nada”, declaró. Fue específico en sus reclamos: “El penal no fue, la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha”.

El técnico de 55 años fue más allá, comparando la situación actual con su época de jugador, insinuando que las irregularidades contra los equipos “chicos” en Matute son sistemáticas. “Me preocupa que esto pasaba en los 80′, 90′, me ha pasado muchas veces cuando he venido acá desde que dirigía al Bolognesi. Lo triste es que sigue pasando, antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR, esa es mi bronca y que todos nos hacemos los distraídos”, recordó.

Reynoso continuó con frases crípticas, pero cargadas de significado, sugiriendo un conocimiento interno de cómo se manejan las cosas en el fútbol peruano. “He crecido acá, sé quién es el bueno y el malo. Entre gitanos no nos podemos leer las cartas”, afirmó.

Juan Reynoso. (Foto: Melgar)

Reforzó su postura indicando que sus denuncias no son casuales. “Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad es que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado”, agregó el ‘Cabezón’, validando su propia experiencia como prueba de sus acusaciones.

El técnico sí tuvo palabras de elogio para sus dirigidos, lo que aumentaba su frustración por el resultado final. “Hoy veníamos con mucha ilusión, el equipo en estas semanas ha ido creciendo, hoy fue un buen partido... lo estábamos sosteniendo y que pase lo que sucedió al final, dices qué bronca por el esfuerzo de los muchachos”.

El momento más tenso de la noche llegó al cierre de la conferencia. El equipo de prensa de Alianza Lima cortó la intervención de Reynoso. La justificación fue que el ‘Cabezón’ había llegado varios minutos tarde a la hora estipulada por el oficial de medios de la Liga 1, lo cual acortaba el tiempo, no solo para el equipo ‘rojinegro’ si no también para el cuadro local.

Esta interrupción fue tomada por el técnico como un acto de censura. Mientras le apagaban el micrófono, Reynoso se levantó y lanzó la frase que selló la noche: “¿Esto cuándo va a parar? ¿Al final la justicia deportiva cuándo la vemos? Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices”.

