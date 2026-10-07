A pesar de su irregularidad a lo largo de la temporada, Melgar, con 18 puntos en la tabla de posiciones, está a cuatro unidades del líder Deportivo Garcilaso y todo puede suceder en la recta final del Torneo Clausura. En medio de esta etapa decisiva del campeonato, el ‘Dominó’ hizo un anuncio importante que tendrá una injerencia directa en la decisiones deportivas que se tomarán en la interna de ahora en adelante, no solo pensando en lo que resta de la Liga 1 2026, sino también en la planificación para la campaña del 2027.

A través de sus redes sociales oficiales, Melgar anunció la contratación del argentino Matías Sarue, quien a partir de ahora será el director deportivo del club, como parte de un plan de fortalecimiento institucional que quieren aplicar desde los altos mandos.

En esa misma línea, el ‘Dominó’ destacó que Sarue llega al fútbol peruano después de haber trabajado durante cuatro años en Lanús como jefe del Scouting, etapa en la que fue parte de logros como la Copa Sudamericana 2025, la Recopa Sudamericana 2026 y la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. Ahora buscará plasmar toda su experiencia en el club arequipeño.

Su estadía en Lanús no fue el único trabajo que Matías Sarue tuvo antes de incorporarse a Melgar. Previamente también fue parte del comando técnico de Gabriel Heinze como analista y scout, así como en otros cargos en clubes como Argentinos Juniors, Santamarina de Tandil, Ñublense y Palestino.

Matías Sarue será nuevo director deportivo de Melgar. (Imagen: Melgar)

Aunque el club no especificó el tiempo de contrato de Matías Sarue, de sobreentiende que no será un ave de paso si consideramos que la temporada 2026 está cerca de llegar a su fin y muchos de los equipos de la Liga 1 han empezado a bosquejar sus planteles para el año entrante, con renovaciones, salidas, préstamos o posibles contrataciones a futuro.

Hay que añadir, además, que Sarue trabajará de la mano de Edgar Villamarín, quien actualmente ocupa el cargo de gerente deportivo. Precisamente hace unas semanas, en medio de los cuestionamientos por el año irregular de Melgar, Villamarín recibió el respaldo de Jader Rizqallah, principal inversor de la institución rojinegra.

“Es gerente deportivo, pero está apoyando en todas las áreas; me da tanta pena de las críticas. Se siente identificado no solo con el club, sino con la ciudad. Vive y trabaja para el club. Está en todas las áreas”, sostuvo Rizqallah.

Matías Sarue ganó títulos importantes en su paso por Lanús. (Imagen: Melgar)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima en un amistoso, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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