La novela entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo capítulo en Portugal. Después de que el delantero publicara un extenso comunicado para explicar, en primera persona, por qué abandonó la concentración de la selección, el entrenador finalmente confirmó que ya leyó el documento. Sin embargo, lejos de responder a las acusaciones, el técnico optó por bajar el tono y centrarse en su trabajo con el combinado luso.

La polémica se originó durante la reciente fecha de la UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración después del triunfo por 2-1 sobre Noruega, luego de haber calentado durante el encuentro sin ingresar al campo y de enterarse posteriormente de que no sería titular ante Dinamarca. Desde entonces, ambas partes ofrecieron versiones diferentes sobre lo sucedido, mientras Portugal continuó con su campaña y aseguró su clasificación a los cuartos de final.

‘CR7’ rompió su silencio el último martes y contó que, antes de iniciar la concentración, había acordado con Jorge Jesus un plan para administrar sus cargas físicas. Según su relato, originalmente no estaba previsto que disputara el partido ante Noruega, pero el entrenador le preguntó ese día si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. El atacante aceptó y recibió la indicación de prepararse para ingresar, algo que finalmente no sucedió. “Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido su palabra”, aseguró.

Para el capitán portugués, aquel episodio no terminó simplemente con su permanencia en el banco. De acuerdo con su versión, 48 horas después mantuvo una reunión con Jesus y Simão Coutinho, director deportivo de Al-Nassr, para intentar cerrar el problema. Allí, siempre según Ronaldo, se acordó que el entrenador explicaría públicamente lo sucedido antes del partido contra Dinamarca y reconocería que había sido un error hacerlo calentar para después no utilizarlo. Incluso se elaboró un documento con ocho puntos que el futbolista asegura haber validado.

El delantero consideró que esa promesa tampoco se cumplió. Ronaldo sostuvo que las declaraciones posteriores del estratega no coincidieron con lo conversado en privado y describió la actitud mostrada públicamente como una postura de “aquí mando yo”. Por ello, explicó que decidió abandonar la concentración y remarcó que para él la confianza era determinante. “Era la segunda vez que faltaba a la palabra que me había dado”, señaló en su comunicado.

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la Selección de Portugal. (Foto: Getty Images)

Pese a la fuerte crítica hacia el seleccionador, el histórico atacante también asumió su parte de responsabilidad. Cristiano Ronaldo pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados por haberse marchado de la concentración y reconoció que no debió tomar esa decisión. Además, sostuvo que cualquier sanción que determine la Federación Portuguesa de Fútbol debe ser cumplida, aunque dejó claro que su intención no es despedirse todavía del combinado nacional.

“Si estoy bien físicamente, jugando en mi club y, espero, marcando goles, una vez cumplida la sanción que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta el día de hoy, para competir y ganar con nuestra selección”, escribió. Así, Ronaldo dejó expresamente abierta la puerta a continuar con Portugal y dejó en segundo plano cualquier eventual partido de homenaje, al asegurar que cuando piensa en la selección piensa en competir.

Jorge Jesus, por su parte, había asegurado días atrás que las puertas de Portugal estaban abiertas para Ronaldo y calificó lo ocurrido como un “malentendido” que, desde su perspectiva, era fácil de resolver. También había sostenido que no necesitaba pedir disculpas y que la decisión sobre un eventual regreso dependía del propio atacante. Esa postura se mantuvo ahora en silencio después de conocer la versión completa de su dirigido.

La primera reacción del entrenador llegó el mismo martes por la noche, cuando fue abordado por la prensa tras acudir al partido de la selección portuguesa Sub-21 en Leiria. En ese momento dijo que todavía no había leído el comunicado: “Ahora leeré el comunicado, no tengo nada que decir”. Este miércoles, ya con el documento en sus manos, Jorge Jesus fue todavía más breve: “Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy para la Federación a trabajar, pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir”, afirmó antes de cerrar el tema.

Por ahora, la disputa queda nuevamente en pausa, aunque las versiones de ambos protagonistas están sobre la mesa. Cristiano Ronaldo sostiene que hubo promesas incumplidas y una ruptura de confianza, mientras Jorge Jesus evita entrar públicamente en el fondo de la acusación. La próxima convocatoria de Portugal será la que determine si el conflicto queda atrás o si esta historia todavía tiene varios capítulos por escribir.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus ya habían coincidido en Al-Nassr. (Foto: Getty Images)

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